Bahreïn, J2 - Matinée écourtée après un problème de vibreur

Après une journée studieuse hier sans aucun drapeau rouge, la matinée de jeudi a été bien moins prolifique. Et pour cause : un problème lié au circuit a obligé la direction de course à écourter la session matinale pour permettre des réparations en urgence, avec l'espoir de rouler cinq heures consécutives cet après-midi.

Avant cela, après avoir vécu là aussi un mercredi tranquille, Red Bull a connu une petite alerte sur les freins avant de Sergio Pérez dès l'entame de la journée. Cela a coûté au Mexicain une demi-heure de roulage. Globalement, la matinée n'a pas vu la RB20 réaliser un gros roulage avec seulement 20 tours à son compteur, de loin le plus petit total.

Concernant les temps, Charles Leclerc a vite pris les commandes, en 1'31"8 avant d'améliorer peu avant l'heure de roulage en 1'31"7. Ce chrono a tenu bon jusqu'à l'interruption, Oscar Piastri et Logan Sargeant étant les seuls pilotes sous la seconde.

Peu après la mi-séance, le premier drapeau rouge des essais a donc été brandi. Aucune voiture n'était à l'arrêt en piste, car c'était en réalité un problème de vibreur, au virage 11, qui a entraîné cette interruption. Les images de la réalisation TV ont montré que Leclerc était d'abord passé sur un élément situé en fin de vibreur, sans doute une grille d'évacuation, ce qui l'a délogé, avant que Lewis Hamilton ne roule dessus, le brisant en plusieurs morceaux. La Ferrari est ensuite repassée au même endroit, roulant sur les débris. Des vérifications ont été menées sur les deux monoplaces.

Après une vingtaine de minutes d'attente, la séance a été définitivement stoppée afin de permettre aux équipes du circuit d'effectuer des réparations et des vérifications. Le roulage doit normalement reprendre à 12h, heure française, et durer jusqu'à 17h.

Bahreïn, Jour 2 (matin)

Dans la mesure du possible et une fois les informations confirmées, nous indiquerons les pneus avec lesquels les pilotes ont signé leur meilleur temps.