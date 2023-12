McLaren est "très préoccupé par l'alliance entre AlphaTauri et Red Bull"

L'écurie AlphaTauri n'a pas encore changé de nom mais semble faire figure d'épouvantail pour certains concurrents avant même d'entrer dans l'année 2024. La structure italienne va resserrer ses liens techniques avec Red Bull Racing pour sa future monoplace, dans la limite de ce qu'autorise la réglementation, et il s'agit d'un point de crispation de plus en plus ressenti chez certains acteurs du paddock.

PDG de McLaren Racing, Zak Brown ne cache pas ses préoccupations. Alors que McLaren a démontré une importante capacité à développer sa machine en 2023, les progrès réalisés par AlphaTauri lors des derniers Grands Prix ont également attiré l'œil. Malgré une première partie de saison ratée, l'équipe de Faenza a ainsi réussi à accrocher la huitième place du championnat constructeurs alors qu'elle avait longtemps pointé au dixième et dernier rang.

La collaboration technique entre les écuries est strictement encadrée par le règlement, et la FIA mène des vérifications pour s'en assurer. Les textes autorisent les alliances techniques (comme le font également Haas et Ferrari) pour le recours à des pièces spécifiques, notamment au niveau de l'hydraulique, de la boîte de vitesses et des suspensions.

Néanmoins les relations entre Red Bull Racing et AlphaTauri continuent d'inquiéter au moment où la politique de ce qui a longtemps été un Junior Team va évoluer, et où davantage de personnel de l'équipe italienne sera affecté au département aéro basé en Angleterre, à Bicester.

"La question à un million de dollars à laquelle aucun d'entre nous n'a la réponse, c'est de savoir à quel moment [Red Bull] a arrêté [de développer] la voiture de cette année ?", s'interroge Zak Brown dans un entretien accordé à Motorsport.com. "Nous savons que nous avons fait mieux que les autres dans la course au développement, et nous savons que nous avons réduit l'écart avec Red Bull. Mais ce qu'aucun d'entre nous ne sait, c'est si Red Bull s'est arrêté, et ainsi nous les avons rattrapés, ou s'ils développaient encore."

"Par ailleurs, nous sommes très préoccupés par l'alliance entre AlphaTauri et Red Bull. Je pense que c'est quelque chose dont nous devons nous occuper à l'avenir. Je pense ainsi que la Formule 1 a encore du chemin à faire pour s'assurer que tout le monde est vraiment indépendant."

"Ce sont deux équipes avec le même propriétaire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sports", poursuit Zak Brown en avançant un point de vue toutefois contestable, à l'heure où la multipropriété est par exemple une question redondante en football. "Red Bull pourrait en tirer de nombreux avantages. Ce n'est pas pour rien qu'ils font venir une grande partie de leur personnel d'Italie [vers la Grande-Bretagne]."

"Comme l'a dit Helmut [Marko], ils vont faire absolument tout ce qu'ils peuvent pour tirer profit du fait d'avoir deux équipes. Je le comprends, parce que c'est ce que disent les règles. Mais je pense que nous devons nous pencher sur la gouvernance de la F1 en ce qui concerne les alliances techniques."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas