Verstappen : Avec les F1 à effet de sol, c'est "pire" au niveau des plaques

Bien que ce genre d'incidents se soit déjà produit plusieurs fois par le passé sur différents circuits, la génération actuelle de voitures à effet de sol semble être plus susceptible de soulever des bouches d'égout et des grilles d'évacuation d'eau en raison de l'appui aérodynamique colossal qu'elle génère lorsqu'elles roulent dessus.

Les essais de pré-saison de Bahreïn ont été interrompus jeudi et vendredi en raison de grilles s'étant détachées, heureusement sans causer de dommages sérieux aux voitures. Ces deux incidents sont survenus quelques mois seulement après que la Ferrari de Carlos Sainz a été gravement endommagée par un élément de ce type aux EL1 du GP de Las Vegas, ce qui avait retardé la deuxième séance d'essais de plusieurs heures.

Les gérants du circuit de Bahreïn ont l'intention de résoudre le problème avant le Grand Prix de la semaine prochaine en coulant du béton au niveau des grilles à titre temporaire. Toutefois, les pilotes ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité que ce problème se répète sur d'autres circuits.

"C'est sûr qu'avec les voitures à effet de sol, [la situation] est probablement un peu pire", a expliqué le Max Verstappen, interrogé sur le problème par Motorsport.com. "Mais il semble aussi que nous roulions dans des zones où peu d'autres voitures vont, en matière d'ouverture de la trajectoire et de ces choses-là. Mais peut-être que ce genre de choses peut être un peu plus vérifié."

"Nous savons qu'il s'agit d'un problème potentiel avec ces voitures, et lorsque vous allez sur certains circuits, vous savez où se trouvent les bouches. Donc avant de commencer à rouler le week-end, il est indispensable de vérifier que tout est solide pour les prochains circuits, afin d'éviter que des voitures ne soient à nouveau détruites. Et surtout avec le plafond budgétaire en place, ce n'est pas agréable quand ce genre de choses arrive."

Les commissaires de Bahreïn et la direction de course autour d'une grille d'évacuation.

Charles Leclerc, qui a roulé sur la grille s'étant détachée le jeudi à Bahreïn, a lui aussi indiqué que le problème devait être résolu à l'avenir.

"C'est un sérieux problème car il peut avoir de grosses conséquences", a-t-il fait savoir. "Nous devons nous pencher sur la question à l'avenir, pour que cela ne se reproduise plus. [Jeudi] nous avons eu de la chance que cela ne se soit pas produit à un endroit et dans une situation similaires à Vegas ; c'était assez grave pour Carlos à Vegas. Mais je suis sûr que tout le monde est sur le coup et travaille pour trouver la meilleure solution."

Lewis Hamilton a également exhorté la F1 à se pencher sur la question : "Évidemment, c'est un problème. J'espère que la FIA gère la situation, en soudant ces choses bien avant que nous n'arrivions sur le circuit. Heureusement, ce n'était pas aussi grave que lorsque Carlos a roulé dessus mais nous devons absolument gérer cette situation."