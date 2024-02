Plaque d'égout détachée : des mesures rapides avant le GP de Bahreïn

Deux des trois journées d'essais hivernaux auront été perturbées par un problème de plaque d'égout sur le circuit de Bahreïn. Vendredi matin, comme la veille, le roulage a été interrompu lorsque ce souci s'est une nouvelle fois produit à l'abord du virage 11, nécessitant le drapeau rouge, une longue intervention des équipes de la piste de Sakhir et un aménagement du programme.

Le phénomène, déjà vu ailleurs et qui n'est pas sans rappeler l'accident de Las Vegas, est provoqué par les monoplaces à effet de sol de l'actuelle génération. Jeudi, c'est Charles Leclerc qui a heurté la plaque détachée, suivi de près par Lewis Hamilton, tandis que ce vendredi, c'est lorsque Sergio Pérez est passé au même endroit que la même plaque s'est à nouveau soulevée.

La semaine prochaine, la Formule 1 sera toujours à Sakhir, cette fois pour l'ouverture de la saison avec le Grand Prix de Bahreïn. Compte tenu de ces incidents répétés, les organisateurs entendent résoudre rapidement et définitivement le problème. Ils vont tout mettre en œuvre afin qu'il ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

D'après les informations de Motorsport.com, une intervention dès la fin des essais de pré-saison est d'ores et déjà prévue. Du béton pourrait être coulé autour des plaques posant problème, afin que tout se passe bien lors du retour en piste des monoplaces, dès jeudi prochain pour les premiers essais libres. Cette solution est rendue possible par les conditions météo favorables, aucune averse n'étant attendue à Bahreïn dans les jours à venir.

Parallèlement, d'autres alternatives seraient aussi à l'étude et la FIA examinerait de près toutes les images des essais et des Grands Prix précédents ayant eu lieu à Sakhir. L'instance cherche ainsi à comprendre si les pilotes, cette semaine, ont dépassé plus qu'auparavant les limites de la piste au niveau de ce fameux virage 11, ce qui expliquerait ces ennuis inattendus.

Il n'est pas totalement exclu de voir ces limites de piste évoluer, ce qui pourrait se faire d'ici la semaine prochaine en déplaçant la ligne blanche pour dissuader les pilotes d'aller sur une trajectoire qui pose trop de problèmes. Cette solution avait d'ailleurs été utilisée il y a quelques mois, lors du Grand Prix du Qatar, en raison de vibreurs alors trop agressifs à haute vitesse pour les pneus Pirelli.

Avec Alex Kalinauckas