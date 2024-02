Bahreïn, J3 - Sainz encore devant Pérez et Hamilton

Après une demi-heure d'essais, une grille d'évacuation des eaux a comme la veille été délogée au passage d'une F1, cette fois celle de Sergio Pérez, au niveau du vibreur extérieur à l'entrée du virage 11. Le drapeau rouge a rapidement été brandi avant une nouvelle intervention et de nouvelles vérifications de la part des équipes du circuit. Celles-ci ont duré 1h15, n'autorisant une relance de la journée qu'à 9h45. En conséquence, la pause déjeuner a été supprimée afin de compenser le retard, avec un roulage continu jusqu'à 17h.

Côté feuille des temps, l'auteur du meilleur chrono de la veille, Carlos Sainz, a vite pris la tête des opérations. Pérez a longtemps été repoussé à 0"400 avant de revenir en milieu de matinée à 0"236. Lewis Hamilton et Lance Stroll sont à sept dixièmes, Lando Norris à huit.

Même si la matinée a été globalement studieuse, avec peu de problèmes graves et aucun autre drapeau rouge, cela n'a toutefois pas été un long fleuve tranquille pour certaines équipes. Après des problèmes de système de carburant en fin de journée hier, c'est cette fois l'embrayage de McLaren qui a coûté du temps de piste à Norris. Williams, qui était déjà l'équipe a avoir le moins roulé sur les deux premiers jours, n'a pas aligné beaucoup plus de tours. La fin de matinée a été également marquée par des interventions plus ou moins poussées sur la Stake et, dans une moindre mesure, sur la Red Bull.

Bahreïn, Jour 3 (à 12h00)

Dans la mesure du possible et une fois les informations confirmées, nous indiquerons les pneus avec lesquels les pilotes ont signé leur meilleur temps.