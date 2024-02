Alonso : "19 pilotes savent maintenant qu'ils ne gagneront pas le titre"

Qualifiant la Formule 1 de "sport brutal", Fernando Alonso estime que la saison 2024 est déjà jouée. Refusant de se laisser aller aux déclarations d'optimisme traditionnellement de mise à ce stade de l'année, le double Champion du monde considère que rien ne pourra priver Max Verstappen d'un quatrième titre mondial dans quelques mois.

Les essais hivernaux s'achèvent ce vendredi à Bahreïn et la Red Bull RB20 y a fait forte impression, aussi bien visuellement de par ses nombreuses évolutions radicales, qu'en piste avec un programme solide. L'écurie de Milton Keynes peine d'ailleurs à dissimuler sa propre satisfaction, et Fernando Alonso prédit une situation qui sera rapidement limpide. Il écarte également toute concurrence éventuelle de Sergio Pérez pour barrer la route du triple Champion du monde en titre.

"Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce que les autres font", concède-t-il. "Max est le Champion du monde et Red Bull domine la F1. Le concept qu'ils ont présenté cette année est aussi une surprise. Pour le moment, on doit juste les observer et voir à quel point ils sont performants. Je pense que 19 pilotes dans le paddock savent maintenant qu'ils ne gagneront pas le titre. Ça arrive 99% du temps dans une carrière. C'est un sport brutal."

Après avoir vu Max et la voiture de Red Bull cette année, tout le monde a moins de chances de gagner un Grand Prix.

Fernando Alonso s'exclut donc d'emblée d'une lutte pour le titre, mais pas d'un éventuel combat aux avant-postes si sa monoplace le lui permet. Il estime toutefois encore compliqué de juger où se situe Aston Martin en dépit de progrès clairement ressentis en piste au volant de l'AMR24.

"Je pense que c'est difficile de dire maintenant [si l'on a une voiture qui peut gagner]", prévient-il. "Je dirais qu'après avoir vu Max et la voiture de Red Bull cette année, tout le monde a moins de chances de gagner un Grand Prix cette saison. Mais c'est comme ça."

À 42 ans, le pilote espagnol se sent pourtant dans une forme physique impeccable mais sait que cela ne suffira pas, rappelant d'autres périodes passées. "J'étais super en forme, heureux et motivé [en 2015 chez McLaren] et j'ai marqué 11 points", rappelle-t-il amèrement. "Donc ce sport n'est pas toujours fidèle à ce que l'on ressent."