C'est officiel, Hülkenberg sera pilote Audi en Formule 1 !

Une nouvelle pièce du puzzle se met en place pour 2025 ! Alors que l'on connaissait la volonté d'Audi d'accélérer les choses pour recruter ses pilotes en vue de son engagement officiel à partir de 2026, un premier accord a été trouvé par le constructeur allemand, qui fait le choix de l'expérience.

Nico Hülkenberg rejoindra dès l'année prochaine l'écurie Stake F1, gérée par Sauber avant de devenir l'incarnation officielle de la marque aux anneaux à partir de la saison suivante, ce qui implique un bail d'au moins deux saisons. Le pilote allemand, également vainqueur des 24 Heures du Mans avec Porsche en 2015, quittera donc l'écurie Haas qui a relancé l'an dernier sa carrière en Formule 1, et dont il est après cinq Grands Prix en 2024 le plus grand pourvoyeur de points au championnat.

"Je tiens à remercier Nico pour sa contribution dans l'équipe", a annoncé le directeur de Haas, Ayao Komatsu, au moment d'officialiser ce départ. "Chez nous, il a fait preuve d'un grand esprit d'équipe et c'est quelqu'un avec qui nous adorons travailler. Son expérience et ses retours techniques ont été inestimables pour nous afin d'améliorer nos performances, ce qui est évident quand on observe ses performances en qualifications et en course au volant de la VF-24 cette saison. Il reste encore beaucoup de courses cette année, et nous avons hâte de continuer à profiter de sa contribution pour le reste de la saison 2024."

Hülkenberg et Seidl se retrouvent

En 2025, le pilote de 36 ans rejoindra une structure où il a déjà évolué une fois au cours de ses 14 années de carrière, en 2013 sous la bannière Sauber. Le projet n'aura bien entendu plus rien à voir puisque l'écurie suisse basée à Hinwil a été rachetée par Audi pour entrer en Formule 1 sous l'égide du futur Règlement Technique 2026, tout en concevant une unité de puissance en Allemagne, dans son usine de Neubourg.

Le recrutement de Nico Hülkenberg par Audi s'inscrit dans un contexte où la marque aux anneaux aurait également fait une proposition d'envergure à Carlos Sainz, qui doit trouver un point de chute en vue de l'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Néanmoins, on ignore encore si l'Espagnol viendra faire équipe avec la nouvelle recrue du projet dirigé par Andreas Seidl, au sein duquel l'avenir de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu s'obscurcit inévitablement.

Andreas Seidl et Nico Hülkenberg ont gagné ensemble les 24H du Mans 2015. Photo de: Eric Gilbert

"Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Nico à Hinwil à partir de 2025 et de courir avec lui en Formule 1", se réjouit Andreas Seidl, qui a aussi dirigé le pilote allemand au Mans quand il était à la tête du programme Porsche en LMP1. "Dès le départ, il y a eu un grand intérêt mutuel pour construire quelque chose ensemble sur le long terme. Nico a une forte personnalité et son apport, aussi bien professionnel que personnel, nous aidera à progresser dans le développement de la voiture et dans la construction de l'équipe."



Nico Hülkenberg a disputé à ce jour 208 Grands Prix en Formule 1 (avec Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin et Haas) et signé une pole position au Grand Prix du Brésil 2010, mais il n'est jamais monté sur le podium, ce qui constitue un record avec une telle longévité. Il a aussi égalé en Chine le record peu enviable du nombre de départs pris dans le championnat sans jamais s'imposer.

"Je reviens dans l'équipe où j'ai travaillé en 2013 et j'ai de très bons souvenirs de l'état d'esprit qu'il y régnait", souligne Nico Hülkenberg. "La perspective de courir pour Audi est quelque chose de très particulier. Quand un constructeur allemand s'engage en Formule 1 avec autant de détermination, c'est une opportunité unique. Représenter l'écurie d'usine d'une telle marque, avec un moteur fabriqué en Allemagne, est un honneur pour moi."

Haas n'a pas prévu d'annoncer dans l'immédiat qui succédera à Nico Hülkenberg la saison prochaine, mais Oliver Bearman fait partie des candidats à un baquet dans l'écurie américaine.