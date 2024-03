Le rachat de Sauber officialisé, Seidl à la tête d'Audi F1 Team

Audi a officialisé ce vendredi le rachat complet de Sauber Group, levant les derniers doutes qui entouraient son engagement futur en Formule 1, à partir de la saison 2026. Les conseils de surveillance de Volkswagen AG et Audi AG ont voté cette acquisition, qui implique la mise en place d'un nouvel organigramme alors que se poursuivent les préparatifs.

Nommé président du directoire de Sauber Group, Oliver Hoffmann est missionné par la marque aux anneaux pour gérer son implication en Formule 1, tandis qu'Andreas Seidl, auparavant PDG de Sauber Group, devient logiquement PDG d'Audi F1 Team. Le développement technique d'Audi AG est parallèlement confié à Gernot Döllner.

Dans les faits, l'acquisition de 100% des parts de Sauber n'est pas totalement bouclée mais Audi réaffirme son intention avec le feu vert donné par ses dirigeants. Un accord a ainsi été signé avec l'actionnaire majoritaire de Sauber Group, à savoir Islero Investments AG.

"Je suis convaincu qu'en regroupant les responsabilités et en reprenant 100% du groupe Sauber, nous accélérerons encore nos préparatifs pour notre arrivée en 2026", précise Oliver Hoffmann. "Je suis heureux que nous ayons pu nous assurer les services d'Andreas Seidl en tant que PDG d'Audi F1 Team. C'est exactement l'homme qu'i nous faut pour ce plan ambitieux. Grâce à sa vaste expérience acquise à des postes de direction chez un constructeur et en Formule 1, il apportera une contribution significative."

Audi accélère ses préparatifs pour la F1. Photo de: Audi Communications Motorsport

Tout l'enjeu va désormais être de faire le lien entre Audi, son usine de Neubourg-sur-le-Danube où est conçue et préparée sa future unité de puissance, et Hinwil, en Suisse, où s'installera son écurie d'usine dans les locaux de Sauber. Dans ses nouvelles fonctions qui s'inscrivent la continuité du rôle qu'il occupe depuis un an et son arrivée en provenance de McLaren, Andreas Seidl est "chargé de la mise en œuvre du projet F1 et de l'écurie Audi F1 Team", et le constructeur précise clairement qu'il sera "le visage de la future écurie de Formule 1 Audi".

"Nous avons une feuille de route claire sur la manière dont nous voulons être compétitifs à Hinwil et Neubourg", avance l'Allemand de 48 ans, qui a notamment dirigé le programme LMP1 de Porsche en Endurance avant de passer plusieurs saisons à la tête de McLaren en F1. "C'est en cours de réalisation et ça s'accélérera encore avec la première complète de Sauber par Audi AG."

En attendant, l'écurie continue d'évoluer en Formule 1 pour les saisons 2024 et 2025 sous l'identité Stake F1 Team Kick Sauber, avec Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.