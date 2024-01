Audi F1 ne sera pas un "produit fini" avant 2027

Depuis l'annonce à l'été 2022 de l'arrivée d'Audi en Formule 1 en tant que structure d'usine en 2026, via la prise de contrôle de Sauber, l'écurie basée à Hinwil est plongée dans une longue phase de transition. L'accord avec Alfa Romeo, qui donnait son nom à l'écurie depuis 2019, s'est achevé fin 2023, et pour les deux prochaines campagnes, c'est sous le nom de "Stake" que l'on connaîtra Sauber.

En attendant, en coulisses, les choses avancent afin de s'assurer que le projet Audi puisse être compétitif, d'autant plus qu'il s'accompagne de la conception et de la fabrication d'un moteur, qui répondra à la toute nouvelle réglementation dans le domaine. La firme allemande est déjà entrée au capital de Sauber, avec une participation qui va progressivement augmenter jusqu'en 2026, et un important recrutement a déjà eu lieu, notamment en Allemagne. Une grande partie du chantier concernera aussi la mise au niveau d'un certain nombre d'infrastructures et du matériel.

James Key, recruté en cours de saison 2023, fait partie des personnes qui seront chargées de dessiner ce que sera le projet Audi, sous la direction d'Andreas Seidl. Et même si le directeur technique britannique n'est pas là depuis très longtemps, il prévient déjà : tout ne sera pas totalement prêt à l'horizon 2026. "En ce qui concerne les prochaines étapes, il existe un plan très complet et bien documenté", a-t-il déclaré lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur la situation de l'équipe.

"Nous sommes déjà en train de le mettre en œuvre. Attirer les talents nécessaires dans l'équipe pour qu'ils rejoignent les personnes très talentueuses qui s'y trouvent déjà est évidemment une priorité sur laquelle nous travaillons dur en coulisses. Il y a bien sûr un délai d'attente pour les personnes, avec les préavis. Nous en sommes donc conscients. Mais nous ne patientons pas en attendant [la fin de ces préavis], il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire maintenant sans personnel supplémentaire, et ainsi de suite."

Sauber va préparer l'arrivée d'Audi sous le nom de Stake.

"Mais en fin de compte, pour atteindre nos objectifs, nous devons nous développer dans tous les domaines clés, et en fait dans tous les domaines. Tout le monde doit franchir un cap, quel que soit le stade auquel nous nous trouvons. C'est donc l'ambition à court terme, exactement ce que nous faisons actuellement, en travaillant en étroite collaboration avec Andreas sur ce point pour 2024, ainsi que pour l'avenir. Ensuite, nous verrons comment nous progresserons."

"Je pense qu'en fin de compte, nous n'atteindrons probablement pas le produit fini que nous visons avant la fin de l'année 2027, parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais nous serons en bien meilleure position à l'approche de l'année 2026. Et cela nous donnera l'occasion de faire le pas en avant dont nous avons besoin."

Key connaît bien Sauber pour y être déjà passé entre 2010 et 2012. Il estime que la structure est une bonne base sur laquelle bâtir pour l'avenir. "L'équipe se développe, c'est en fait une équipe très jeune, même si je me sens très vieux maintenant chez Sauber. Je me sentais très jeune quand je suis arrivé, avant ! Mais elle continue de se développer."

"Je pense que la période de stabilité qu'elle a connue avec l'actionnaire principal actuel a été très bénéfique pour elle. Dans ces conditions, elle a pu se développer. Et maintenant, elle a, bien sûr, des étapes passionnantes à franchir dans un avenir très proche."

"Je pense qu'il s'agit en grande partie de consolider les acquis. Je pense qu'en tant que membre relativement nouveau de l'équipe, on peut voir où il y a du potentiel, on peut constater qu'il y a un vide que nous pouvons combler assez facilement avec le talent ou avec les installations que nous avons déjà dans l'équipe."

