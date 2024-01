Sauber clarifie son nouveau nom et s'efface pour devenir Stake !

L'ex-écurie Alfa Romeo, qui va devoir patienter deux ans avant de passer sous pavillon Audi en 2026, a clarifié la nouvelle identité qu'elle utilisera en 2024 et 2025. La structure exploitée par Sauber a également dévoilé son nouveau logo, permettant de mieux comprendre comment il faudra désormais l'appeler. Le mois dernier, elle s'est inscrite auprès de la FIA sous le nom Stake F1 Team Kick Sauber.

Il s'agit toujours du nom complet et officiel de l'écurie, avec le sponsor Kick accolé à l'identification du châssis, mais le nom d'usage au quotidien sera réduit. Et contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Sauber ne sera pas mis en avant, mais plutôt Stake F1 Team.

Stake et Kick sont deux sponsors appartenant au même propriétaire et qui ont pris une importance grandissante chez Alfa Romeo en 2023, avec notamment des livrées spéciales qui leur étaient dédiées sur plusieurs Grands Prix (Australie, Espagne, Belgique et Qatar).

La nouvelle écurie Stake présentera sa nouvelle monoplace, la C44 qui conserve la nomenclature historique d'Hinwil, à Londres le 5 février prochain. Sous cette nouvelle identité, la volonté des dirigeants est de renouveler leur manière de communiquer et de lancer de nombreuses activations marketing. Valtteri Bottas et Zhou Guanyu seront toujours les deux pilotes titulaires.

"La saison dernière a marqué le début de l'aventure Stake en F1, et son nouveau rôle en devenant Stake F1 Team représente la prochaine étape naturelle et passionnante sur cette voie", souligne le représentant de l'écurie, Alessandro Alunni Bravi. "Stake a non seulement réussi à exploiter la base croissante de fans de F1 pour renforcer sa propre communauté, mais a également introduit un tout nouveau public dans le sport, ce qui a profité non seulement à notre équipe mais aussi à tous les autres acteurs de la F1."

"Nous avons eu l'occasion de participer à des activités incroyables avec certains des ambassadeurs de Stake, notamment la légende du football argentin, Sergio Aguero, et le rappeur indo-canadien Karan Aujla. 2024 sera une nouvelle page et l'occasion de faire plus, mieux, et d'aller encore plus loin. Nous attendons avec impatience le programme d'événements encore plus passionnants pour cette nouvelle saison."