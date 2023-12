Williams et Sauber annoncent une présentation F1 2024... le même jour !

Après Ferrari, qui a été la première écurie à annoncer il y a quelques jours que la date de présentation de sa F1 pour la saison 2024 serait le 13 février prochain, ce sont deux autres équipes qui ont fait de même ce vendredi en fin de journée. Ainsi, Williams puis, trois minutes plus tard, Sauber ont indiqué sur les réseaux sociaux la date de lancement de leur saison : il s'agira, pour les deux, du 5 février. À ce stade, aucun horaire n'a encore été précisé.

Outre l'aspect étonnant de cette annonce quasi simultanée pour une même date, il faut tout de suite mettre en garde sur la nature réelle de ce qui se déroulera pour chacune d'entre elles le 5 février : à aucun moment dans les messages sur les réseaux sociaux n'apparaît l'idée qu'il s'agira d'une véritable présentation de la monoplace 2024. Williams parle ainsi simplement de "lancement de la saison", alors que Sauber n'indique rien de particulier.

Cela ne veut pas forcément dire qu'il ne s'agira pas d'une véritable présentation desdites voitures – même si, dans le cas de la structure suisse, Alessandro Alunni Bravi a indiqué que "la voiture" serait dévoilée en Grande-Bretagne –, mais il y a aussi la possibilité qu'il s'agisse simplement d'un événement où une nouvelle livrée habillera un châssis 2023 un peu maquillé et où ce seront surtout les partenaires des structures qui seront mis en avant.

Dans le cas de Sauber, qui retrouve son identité historique après cinq saisons en tant qu'Alfa Romeo, l'on peut penser qu'il s'agira d'un moyen de mettre en avant l'arrivée de Kick comme sponsor titre et l'impact de ce partenariat renforcé sur l'identité visuelle de l'écurie qui deviendra Audi en 2026.

Les deux écuries, comme l'ensemble de la grille, conserveront les pilotes avec lesquels elles ont terminé (et commencé) la saison, à savoir Alexander Albon et Logan Sargeant chez Williams et Valtteri Bottas et Zhou Guanyu chez Sauber.

Les essais de pré-saison 2024 auront lieu du 21 au 23 février. La saison commencera quant à elle moins d'une semaine plus tard, avec la particularité d'un Grand Prix de Bahreïn qui se tiendra du jeudi 29 février au samedi 2 mars. L'épreuve bahreïnie et l'épreuve d'Arabie saoudite la semaine suivante verront la course de tenir le samedi afin d'éviter de tomber pendant la période du ramadan, qui débutera le dimanche 10 mars.

Les dates des présentations F1 2024

