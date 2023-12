Permis à points : Pérez en tête des mauvais élèves

Les points de pénalité sur la Super Licence ont été mis en place lors de la saison 2014, selon le principe du permis à points britannique. Ainsi, lorsqu'un pilote cumule 12 points sur une période de 12 mois glissants, il est automatiquement suspendu pour le week-end de course suivant sa dernière infraction. Cela ne s'est encore jamais produit en F1, mais en revanche c'est arrivé en F2 avec Mahaveer Raghunathan en 2019 ou encore Amaury Cordeel en 2022.

Les règlements ne fixant pas de barème précis, les points infligés sont à la discrétion des commissaires, même si l'accumulation de données permet de dégager l'existence de sanctions "standards" pour la plupart des infractions.

Toutefois, avant la saison 2023 et à la suite des débats créés par le cas de Pierre Gasly en 2022, qui s'était retrouvé au bord de la suspension pour des infractions jugées peu dangereuses, les instances ont quelque peu modifié leur approche sur le sujet. Il a ainsi été décidé de sanctionner moins automatiquement certaines infractions et de concentrer les points sur les violations considérées comme les plus dangereuses.

La collision entre Lance Stroll et Valtteri Bottas à Mexico.

Cela explique une diminution du nombre de points infligés et du nombre de pilotes sanctionnés (12 en 2023 contre 17 en 2022, 16 en 2021 et 15 en 2020). Cela explique aussi que les infractions donnant lieu à des points de pénalité se limitent quasi exclusivement à des cas d'affrontements directs en piste et aux violations des drapeaux ou du régime de Safety Car.

Cela n'a pas empêché Sergio Pérez d'accumuler en quelques courses sept points de pénalité pour se placer en plus mauvais élève dans le domaine, devant un Logan Sargeant qui n'est pas en reste dans le domaine. Comme l'an passé, Lance Stroll est dans le top 3 et a écopé de la sanction la plus lourde de la saison en matière de points, lorsqu'il a été reconnu coupable d'avoir doublé Carlos Sainz sous double drapeau jaune lors des EL3 de Las Vegas.

Au total, dix pilotes n'ont écopé d'aucun point de pénalité au terme de la saison : Alexander Albon, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon et Oscar Piastri, auxquels il faut ajouter Daniel Ricciardo (huit Grands Prix) et Liam Lawson (cinq GP).

Points de pénalité infligés en F1 en 2023