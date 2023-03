La FIA a revu son approche du permis à points en F1

Charger le lecteur audio

Le système des points de pénalité sur la Super Licence a été mis en place à partir de la saison 2014, selon le principe du permis à points britannique. Ainsi, lorsqu'un pilote cumule 12 points sur une période de 12 mois glissants, il est automatiquement suspendu pour le week-end de course suivant sa dernière infraction. Cela n'est encore jamais arrivé en F1, mais Pierre Gasly compte actuellement 10 points de pénalité et son cas, le Français les ayant principalement récoltés pour des infractions jugées mineures, a interpellé au cours de l'hiver.

À la suite de discussions entre le Français et les responsables de la FIA à l'intersaison, il semble selon les informations de Motorsport.com que l'instance dirigeante ait accepté d'analyser en détail la situation pour comprendre si des changements étaient nécessaires. En conséquence, d'autres échanges ont eu lieu entre le législateur, les écuries et les pilotes, au cours desquels tous se sont accordés sur l'idée qu'à compter de la saison 2023, les commissaires devraient adopter une approche plus raisonnée et moins automatique dans la façon d'infliger des points de pénalité.

L'intention originelle de cette règle visait à proscrire les comportements dangereux en sanctionnant entre autres leur répétition ; les commissaires FIA vont donc continuer à distribuer des points sur la Super Licence pour des infractions liées à la sécurité. En revanche, pour des infractions plutôt sportives ou procédurales, et notamment celles concernant le non-respect des limites de piste, aucun point de pénalité ne sera a priori infligé.

Cette nouvelle approche a déjà semble-t-il eu un impact lors du Grand Prix de Bahreïn, les commissaires infligeant des sanctions sans les assortir de points de pénalité. Ainsi, Nico Hülkenberg et Esteban Ocon, qui ont tous deux été sanctionnés en temps pour diverses infractions, n'ont pas reçu le moindre point de pénalité.

Pour autant, ce changement de politique n'empêche pas Gasly de demeurer avec 10 unités à son actif, dont les premières seront supprimées à compter du 22 mai seulement, soit dans cinq Grands Prix.

Tableau récapitulatif des points de pénalité

Pilote Total GP Pts Motif Expire le Gasly 10 Espagne Autriche Autriche Japon USA Mexico 2 2 1 2 2 1 A causé une collision A causé une collision Limites de piste Non-respect du drapeau rouge Non-respect des 10 longueurs sous SC A tiré avantage d'un hors-piste 22/5/23 10/7/23 10/7/23 9/10/23 23/10/23 30/10/23 Stroll

8

Australie Australie USA São Paulo 2 1 2 3 A causé une collision Plus d'un changement de direction en défense A causé une collision Manœuvre dangereuse 9/4/23 10/4/23 23/10/23 12/11/23 Albon 7 A. saoudite Espagne Monaco Autriche USA 2 1 1 2 1 A causé une collision Limites de piste A tiré avantage d'un hors-piste A forcé un pilote à sortir de piste A tiré avantage d'un hors-piste 26/3/23 22/5/23 29/5/23 9/7/23 23/10/23 Alonso

6

Miami Miami Canada São Paulo 2 1 1 2 A causé une collision A tiré avantage d'un hors-piste Plus d'un changement de direction en défense A causé une collision 8/5/23 8/5/23 19/6/23 12/11/23 Ocon 5 Bahreïn Monaco France 2 1 2 A causé une collision A causé une collision A causé une collision 20/3/23 29/5/23 24/7/23 Zhou 4 A. saoudite Autriche Autriche France 1 1 1 1 A tiré avantage d'un hors-piste Limites de piste Limites de piste A causé une collision 26/3/23 10/7/23 10/7/23 24/7/23 Tsunoda 4 G.-Bretagne Italie 2 2 A causé une collision Non-respect des drapeaux jaunes 3/7/23 9/9/23 Russell 4 Autriche USA 2 2 A causé une collision A causé une collision 10/7/23 23/10/23 Magnussen 3 Miami Italie 2 1 A causé une collision A tiré avantage d'un hors-piste 8/5/23 11/9/23 Norris 3 Autriche São Paulo 1 2 Limites de piste A causé une collision 10/7/23 13/11/23 Verstappen

2

São Paulo 2 A causé une collision 13/11/23 Pérez

2

Singapour 2 Non-respect des 10 longueurs sous SC 2/10/23 Leclerc 1 Japon 1 A tiré avantage d'un hors-piste 9/10/23 Avec Jonathan Noble