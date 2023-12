McLaren : Piastri exceptionnel par sa rapidité d'apprentissage

La première campagne d'Oscar Piastri en Formule 1 a été convaincante. Bien que les résultats du rookie aient été nettement en deçà de ceux de son chef de file Lando Norris, Piastri a surmonté un début de saison difficile pour éclore lorsque McLaren a apporté ses bienvenues évolutions à la MCL60 au début de l'été, avec 92 points sur les 13 derniers Grands Prix de l'année. Il a notamment signé deux podiums, ainsi que le meilleur temps du shootout et la victoire lors du sprint au Qatar.

À Woking, on ne tarit pas d'éloges sur la prestation du jeune loup. "Notre analyse est que la saison d'Oscar a été tout bonnement exceptionnelle, et quand je dis exceptionnelle, je veux dire qu'elle a dépassé nos attentes", déclare Andrea Stella, directeur d'équipe. "C'est la rapidité avec laquelle il apprend qui le rend exceptionnel. Et c'est vrai quelle que soit l'échelle : à l'échelle d'une course, à l'échelle d'un Grand Prix, à l'échelle de la saison."

"Sa courbe [de progression] est très impressionnante, ce qui crée évidemment des attentes pour la saison prochaine. Et les attentes requièrent du travail pour être confirmées. Mais ce qui est bien aussi avec Oscar, c'est qu'il a vraiment les pieds sur terre, il est très motivé. Travailler avec lui va surtout être une question de ce que nous devons faire pour confirmer cette courbe."

Oscar Piastri, Andrea Stella et Lando Norris après le double podium McLaren au Grand Prix du Japon

Que Piastri ait rapidement pris ses marques n'est pas si étonnant compte tenu des titres remportés en tant que rookie en FIA F3 et en Formule 2, même s'il lui avait fallu deux saisons pour s'imposer (en course comme au championnat) en Formule Renault Eurocup auparavant. De surcroît, il impressionne Stella par son sang-froid et sa constance… de là à faire de l'ombre à des légendes de la Formule 1 ?

"Peut-être que l'un des facteurs clés de sa progression si rapide est l'homme qui se cache derrière le pilote", poursuit l'Italien. "Il est extrêmement calme, il sait parfaitement se maintenir dans un statut où il peut tirer le meilleur de son talent. Moi, je n'ai pas cette qualité. Je dois réfléchir à ma psychologie afin de me maintenir activement dans l'état le plus productif. Pour Oscar, cela semble venir assez naturellement, ou bien peut-être a-t-il travaillé là-dessus au fil de sa carrière de jeune pilote, je ne sais pas, mais c'est certainement remarquable."

"Même quand j'ai observé de grands pilotes, actuellement ou par le passé, ils ont tous parfois manqué de performance car ils ne restaient pas dans le statut de leur meilleur niveau. Pour Oscar, cela me paraît assez naturel." Rappelons qu'Andrea Stella a été l'ingénieur de Michael Schumacher, Kimi Räikkönen et Fernando Alonso chez Ferrari.

Propos recueillis par Filip Cleeren