Ferrari révèle la date de présentation de sa F1 2024

Ferrari ouvre le bal ! La Scuderia est la première écurie à révéler la date de présentation de sa nouvelle monoplace pour la saison 2024 de Formule 1. Si l'on ne sait pas encore comment celle-ci sera baptisée, l'on a ainsi appris qu'elle allait être dévoilée le 13 février prochain.

"La présentation aura lieu le 13 février, la veille de la Saint-Valentin", a déclaré le directeur d'équipe Frédéric Vasseur lors d'un rendez-vous avec les médias transalpins, dont Motorsport.com Italie. "Le reste, vous le verrez ce jour-là !" Autrement dit, il faudra être patient pour savoir comment ce bolide sera baptisé.

Pourquoi cette date 24 heures plus précoce que celle de la présentation 2023 ? "Parce que nous aurons ainsi un jour de plus avant les essais", s'esclaffe Vasseur. "Non, plus sérieusement, c'est assez tendu. Les essais ont lieu un peu plus tôt, et c'est un assez grand défi de tout préparer. Par conséquent, nous n'avions pas d'autre option. Je crois que d'autres écuries le font le 14, mais c'est assez difficile que tout le monde soit prêt pour Bahreïn."

La saison 2024 de Formule 1 va effectivement commencer trois jours plus tôt que sa devancière, le 2 mars au lieu du 5 mars, conséquence d'une année bissextile et d'un Grand Prix tenu le samedi l'an prochain. Les essais de pré-saison, eux, sont prévus deux jours plus tôt, du 21 au 23 février.

Estimant que les attentes étaient trop élevées à Maranello l'an dernier à la même époque, Vasseur prône désormais une approche plus prudente quant à prédire les performances de la nouvelle monoplace : "Rien ne m'oblige à promettre quelque chose. La meilleure approche est d'être focalisé sur ce que nous faisons pour réussir. Leur cadeau de Noël, ce sera si nous parvenons à faire du bon travail en mars. À Noël, ce cadeau n'est qu'une promesse, et je ne veux pas faire de promesses. On verra en mars si ce sera un cadeau de Pâques."

Le Français est en tout cas enthousiasmé par une seconde moitié de saison 2023 encourageante, avec la victoire de Carlos Sainz à Singapour. "Je suis assez fier de la réaction collective de l'équipe durant la saison. Nous avons connu six mois difficiles jusqu'à Monza, et la réaction a été bonne. Cela signifie que nous travaillons très bien collectivement", conclut-il.

Propos recueillis par Roberto Chinchero et Franco Nugnes