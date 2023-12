Attentes trop élevées, points gâchés : l'autocritique de Ferrari par Vasseur

Pour Ferrari, le bilan comptable de la saison 2023 fait pâle figure par rapport à celui de la saison précédente, mais des motifs de satisfaction demeurent. Non seulement la Scuderia a été la seule à empêcher Red Bull de remporter l'intégralité des Grands Prix de la saison, mais elle a su redresser la barre après un début d'année compliqué pour prendre l'avantage sur Aston Martin et menacer Mercedes jusqu'au bout au championnat des constructeurs. La Scuderia n'avait que 167 points au compteur après les onze premiers Grands Prix, elle en a marqué 239 lors des onze suivants.

Il n'empêche que les espoirs de titre créés par l'encourageante campagne 2022 se sont bien vite évaporés, laissant place à une saison en dents de scie. "Assurément, le niveau d'attentes était un peu trop élevé au début de la saison", reconnaît le directeur Frédéric Vasseur, en fonction depuis un an. "Nous avons vite compris la situation, après quelques tours à Bahreïn – et même après quelques tours dans le simulateur avant Bahreïn."

"Mais ce que je garderais à l'esprit cette saison, c'est la réaction de l'équipe. Nous avons eu des difficultés, mais rappelez-vous après Djeddah, Miami, l'Espagne ou Zandvoort : Zandvoort ne date pas d'il y a si longtemps, nous avons failli nous faire prendre un tour. Collectivement, par rapport à Zandvoort, nous avons fait un énorme pas en avant, et c'est bien pour l'avenir. C'est sur cette progression que nous pouvons construire pour l'an prochain."

Voir aussi : General Verstappen et tous les champions 2023 honorés au gala FIA

Au Grand Prix des Pays-Bas, aucune Ferrari n'était dans le top 5 des qualifications, Carlos Sainz s'y hissant tout juste en course. Cette situation ne s'est plus reproduite par la suite, le podium n'échappant à Ferrari que trois fois sur les neuf derniers rendez-vous.

"Je suis plus que satisfait, car entre Zandvoort et [Abu Dhabi], nous n'avons pas énormément modifié la voiture. Nous avons eu une évolution au Japon, mais concrètement, nous avons gardé la même voiture, et nous avons été capables de faire du bien meilleur travail avec une meilleure compréhension de la voiture, de meilleurs réglages et une meilleure approche des pilotes. Cela signifie que nous avons une marge de progression dans tous les domaines, et c'est un bon sentiment afin de développer quelque chose pour l'an prochain."

Frédéric Vasseur, directeur de la Scuderia Ferrari

Cependant, le résultat global aurait pu être bien meilleur, Ferrari ayant perdu de nombreux points avec des stratégies demeurant parfois perfectibles, la disqualification de Charles Leclerc (initialement sixième) au Grand Prix des États-Unis à cause d'un patin trop usé, deux non-départs sur pépin technique, ou encore le problème moteur du Monégasque lorsqu'il était bien parti pour monter sur le podium à Bahreïn. Vasseur veut ainsi croire que la suprématie de Red Bull n'est pas une fatalité.

"L'erreur serait d'imaginer que Red Bull a une solution miracle de cinq dixièmes, ou que nous avons fait un pas en avant sur un seul point", analyse le Français. "La performance vient de toute l'entreprise, du fait que nous sommes capables de produire des pièces plus vite, du fait que nous avons une meilleure fiabilité. Nous avons gâché trop de points cette saison pour différentes raisons : la fiabilité, la disqualification à Austin, des gênes en qualifs. C'est clairement là-dessus que nous devons travailler."

"Nous devons améliorer l'aéro, le moteur, absolument tous les domaines. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui va, et que l'on fait un pas en avant de quatre ou cinq dixièmes en résolvant quelque chose. Le plus important est que les mille personnes que nous avons dans l'équipe sont toutes convaincues de contribuer à la performance et essaient toutes de repousser un peu la limite, même si c'est pour un millième de seconde – ce qui suffit alors à faire un énorme pas en avant."

Propos recueillis par Filip Cleeren