Sauber évoque "une surprise" pour son nouveau nom en F1

Pour la première fois de sa riche histoire en Formule 1, l'écurie Sauber présentera sa prochaine monoplace en Grande-Bretagne. La structure helvétique l'a déjà fait en Autriche et en Allemagne par le passé, et bien entendu plusieurs fois en Suisse, notamment en début de saison pour la C43 à Zurich, mais n'avait jamais traversé la Manche pour un tel événement.

Tournant la page d'un partenariat de six années avec Alfa Romeo, qui va laisser place à une période transitoire avant l'arrivée officielle d'Audi en 2026, l'équipe confiée depuis moins d'un an à Alessandro Alunni Bravi s'apprête également à dévoiler l'identité exacte avec laquelle elle courra en F1 l'an prochain, celle-ci étant liée à un sponsor.

"Le 10 décembre, dès que la FIA publiera la liste des engagés, nous annoncerons évidemment le nom de la nouvelle équipe", a confirmé dimanche soir le représentant de l'écurie lors de la cérémonie des Autosport Awards. "Je pense que ce sera une surprise, et nous avons hâte de commencer la collaboration avec nos nouveaux partenaires. Je pense que nous aurons une approche vraiment nouvelle en matière de marketing et de communication, et nous dévoilerons la voiture ici, au Royaume-Uni."

"Cette année nous avons conclu notre partenariat fructueux avec Alfa Romeo. Et pour 2024, nous aurons bien sûr un nom d'équipe différent. Comme vous le savez, en Formule 1, le nom de l'équipe correspond également au partenaire commercial qui est attendu. Nous ne voulons pas en dire davantage ce soir."

Pour 2024 et 2025, Sauber apparaîtra sans la moindre référence à Audi, la marque aux anneaux ne souhaitant pas être visible avant le début officiel de son engagement, qu'elle prépare pour 2026. Sportivement, la structure basée à Hinwil se doit de rebondir après une saison morne, qui l'a vue inscrire seulement 16 points et terminer à une lointaine neuvième place au championnat constructeurs.

"Nous travaillons naturellement très fort sur le processus de transformation", reprend Alessandro Alunni Bravi. "Nous sommes encore une petite équipe, une écurie indépendante, mais le défi est de taille, c'est pourquoi nous nous efforçons de développer chaque domaine, chaque département."

"Ce n'est pas qu'une question de taille, il s'ait aussi de trouver les bonnes personnes. Et le défi le plus difficile est d'identifier les meilleurs professionnels, et de mettre en place les bons processus. On ne peut pas acheter du temps, et nous sommes pleinement conscients de ce défi. Et je pense que gérer les attentes sera l'une des choses les plus exigeantes."

Propos recueillis par Sam Hall