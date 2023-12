Alfa Romeo quitte la F1 avec l'Endurance en point de mire

Au terme de six années passées en Formule 1 aux côtés de Sauber, Alfa Romeo ne sera plus présent dans la catégorie reine à compter de la saison prochaine. L'écurie qui portait ses couleurs va retrouver temporairement son nom originel, avant de passer sous pavillon Audi à partir de la saison 2026.

La possibilité de voir Alfa Romeo s'impliquer avec une autre structure en Formule 1 a un temps semblé envisageable, et des spéculations ont évoqué des liens éventuels avec Haas, mais les négociations sont restées superficielles. Désormais, le constructeur va tourner la page, toutefois il entend rester actif en sport automobile. La voie de l'Endurance apparaît aujourd'hui comme prioritaire.

"Nous n'étions pas intéressés par le fait de faire un copier-coller [En F1] de ce qui avait déjà été fait avec Sauber", explique à Motorsport.com Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo. "Ça nous aurait conduits à être de ceux qui posent des autocollants sur une carrosserie. Il n'y aurait rien eu de nouveau, et nous n'aurions pas fait partie de l'histoire."

"Nous avons commencé à rechercher autre chose, et nous sommes rapidement arrivés à une conclusion : Alfa Romeo n'a rien à voir avec l'univers du rallye, le groupe Stellantis a déjà deux marques impliquées en Formule E [DS et Maserati], donc l'accent a été mis sur le WEC, un monde dans lequel Alfa Romeo a connu de merveilleuses expériences par le passé."

Rien n'est cependant définitif dans cette option, qui devra être confirmée après en avoir étudié la faisabilité et, surtout, la manière de s'impliquer pour permettre un retour de la marque italienne aux 24 Heures du Mans.

"L'univers du WEC connaît une période de très grand intérêt, et quand il y a beaucoup d'euphorie, ça devient difficile de comprendre quel niveau d'investissement est nécessaire pour avoir les objectifs les plus élevés", mesure Jean-Philippe Imparato. "On a vu en 2015 qu'une escalade non maîtrisée des coûts a fini par avoir des répercussions, donc nous avons pris le temps de comprendre comment tout ça allait se dérouler. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir une vision claire et de savoir précisément à quoi faire face avant de lancer un projet."

Reverra-t-on Alfa Romeo aux 24H du Mans ?

Alfa Romeo pourrait profiter de synergies avec Peugeot, marque phare de Stellantis qui a fait son retour en Endurance avec l'Hypercar 9X8 en 2022, et Jean-Philippe Imparato reconnaît qu'il s'agit "naturellement d'un des scénarios que nous évaluons".

"Il y a déjà des maisons du groupes Stellantis dont les programmes sportifs sont en contact étroit, par exemple DS et Maserati en Formule E", ajoute-t-il. "Quand nous reviendrons en piste, nous le ferons avec le soutien des projets sportifs de Stellantis, et puisque Peugeot est déjà présent en WEC, une coopération est évidemment plus que possible."

"Après, peut-être que les deux projets pourraient suivre des voies parallèles sur d'autres aspects, mais au final nous appartenons à la même famille. Néanmoins, je tiens à clarifier que pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de confirmer quoi que ce soit. Nous le ferons lorsque nous aurons terminé la planification et l'évaluation de l'investissement."

Un incroyable retour sur investissement en F1

Vœu de Sergio Marchionne, alors PDG de Ferrari, à la fin des années 2010, l'implication d'Alfa Romeo en Formule 1 avec Sauber a pris naturellement fin avec l'annonce du futur engagement d'Audi et le choix de la marque aux anneaux de s'appuyer sur la structure basée à Hinwil. Aujourd'hui, la marque dresse un bilan largement positif de ce projet qui s'achève.

"Je dirais que c'était le meilleur investissement de l'histoire", avance même Jean-Philippe Imparato. "On peut dire qu'en termes de retour pour notre image, pour chaque euro dépensé on en a gagné 20. En même temps, nous sommes un petit peu tristes car nous quittons une équipe qui a adopté notre marque pendant six ans, et avec laquelle nous avons entretenu d'extraordinaires relations."

Propos recueillis par Roberto Chinchero