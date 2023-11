Audi ne se montrera pas chez Sauber en 2024

Aucune incarnation d'Audi ne sera visible l'année prochaine chez Sauber, écurie qui reprendra son nom originel pour cette période "tampon" entre le départ d'Alfa Romeo et le rachat par la marque aux anneaux. Cette dernière prépare son engagement officiel en Formule 1 pour 2026 mais n'entend pas avoir pignon sur rue prématurément.

Existe-t-il une possibilité de voir le nom ou le logo d'Audi apparaître chez Sauber ? "Non", tranche Alessandro Alunni Bravi, aux commandes de l'écurie. "Audi s'engagera en 2026. Commercialement parlant, il est important d'avoir un big bang en 2026, de ne pas diluer l'implication d'Audi dans l'équipe. Donc on continuera en tant que Sauber, sur la base de l'héritage du groupe."

Sauber devrait annoncer le mois prochain le nom exact qu'utilisera l'écurie, avec l'arrivée attendue d'un nouveau sponsor titre, mais la structure basée à Hinwil refuse catégoriquement d'évoquer une phase de transition.

"On a déjà planifié la prochaine étape", précise Alessandro Alunni Bravi. "Et bien sûr, on a déjà signé ce sponsor titre début 2022 pour les deux prochaines saisons. La FIA publiera la liste des engagés pour 2024 le 10 décembre, et on communiquera également à ce moment-là, pas avant, pour donner le nom de l'équipe lors des deux prochaines saisons. Tout est clair pour les deux ans à venir. Et je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas de deux années de transition. Ce sont deux années qui font partie d'un projet à long terme devant amener l'équipe au niveau supérieur."

Lire aussi : Formule 1 Audi aurait Hülkenberg et Ocon dans le viseur

Cette clarté, Alessandro Alunni Bravi l'évoque également concernant l'engagement d'Audi, qu'il assure une nouvelle fois ne pas être remis en cause en dépit de certaines rumeurs qui ont pu circuler. Des spéculations consécutives au départ du PDG d'Audi, Markus Duesmann, qui avait approuvé le projet d'engagement en F1 du constructeur allemand.

"Entre Vegas et Abu Dhabi, j'étais à Ingolstadt", révèle Alessandro Alunni Bravi. "Donc je pense qu'il y a un engagement. J'ai vu des gens pleinement investis, qui travaillent vraiment d'arrache-pied. On sait que le défi est immense, mais il y a un plein engagement."

"L'engagement d'Audi a été très fort dès le début. Le projet F1 a été approuvé par le conseil d'administration d'Audi, puis a été confirmé par le conseil de surveillance d'Audi, et enfin confirmé par le conseil de surveillance de Volkswagen. Il y a donc un engagement à tous les niveaux du groupe Audi/Volkswagen. Le changement de PDG ne modifie pas cette approche, car ce n'est pas la décision d'un seul individu ou conseil d'administration, c'est la décision du groupe."

Propos recueillis par Jonathan Noble et Adam Cooper