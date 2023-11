"La nouvelle norme" : Norris minimise son hospitalisation à Las Vegas

Quatre jours après sa violente sortie de piste à Las Vegas, Lando Norris va bien. Hospitalisé quelques heures par précaution après son choc avec les Tecpro au fond de l'échappatoire du virage 12, l'Anglais a largement dédramatisé la situation et assuré qu'il n'avait jamais été trop préoccupé par son état de santé.

"Franchement, je ne me suis jamais senti mal", rassure-t-il ce jeudi dans le paddock du Grand Prix d'Abu Dhabi. "Ils voulaient juste faire beaucoup d'examens, ce qui semble être la nouvelle norme désormais. Mais j'allais bien. J'étais essoufflé, c'est probablement ce que l'on a entendu à la radio quand il y a eu l'impact. J'ai inspiré et expiré dans un mauvais timing et ça m'a un peu surpris."

"C'est arrivé vite, et ça reste un bel impact. Mais j'allais bien, je n'ai eu de problème à aucun moment. J'étais davantage frustré d'abandonner la course de Vegas si rapidement. Depuis, on m'a conseillé de me reposer pendant quelques jours. Mais j'allais bien, puisque je suis sorti de la voiture. J'étais un peu secoué, juste parce que j'ai été pris par surprise. Tout allait bien après."

J'essayais de regarder autant que possible depuis l'hôpital, et même dans l'hélicoptère quand je partais.

Juste après la course, McLaren a évoqué par la voix de son directeur Andrea Stella une bosse dangereuse dans le virage 11, demandant même à ce qu'elle soit corrigée pour l'année prochaine. Pour Lando Norris cependant, la piste n'est pas à blâmer dans sa mésaventure.

"C'est une combinaison de choses", explique-t-il. "La plus évidente, c'est qu'il y a une grosse bosse à cet endroit. Ensuite, les pneus sont froids, donc la hauteur de caisse est plus basse que ce dont on a l'habitude. C'était la première fois que l'on suivait beaucoup de voitures comme ça, donc il y avait encore moins d'appui. Et puis il y a eu quelques autres petites choses, qui ont fait que cette bosse a eu un effet plus important que ce qu'elle a normalement."

"Je pense, dans un sens, que j'ai dû la prendre avec un mauvais angle. J'ai toujours su qu'il y avait une bosse à cet endroit. Mais pour une raison ou une autre, les effets de cette bosse dans ce tour-là ont semblé beaucoup plus importants qu'auparavant. Il y avait un peu de malchance."

"Comme je l'ai dit, c'est une combinaison de choses. Il est donc assez rare que tout ça se reproduise. Probablement que si je pilotais de la même manière aujourd'hui, il n'y aurait pas de garantie que ça se reproduise. Si j'étais à 30 cm à droite ou à gauche, peut-être que ce serait différent. S'il y avait une voiture de moins devant moi, peut-être que ce serait différent. Si je coupais la batterie un peu plus tôt, peut-être que ce serait différent. Il y a tellement de circonstances différentes."

Malgré l'élimination des deux McLaren en Q1 à Las Vegas, Lando Norris a le sentiment d'une occasion manquée, lui qui a pu observer l'excellent rythme en course de son coéquipier Oscar Piastri.

"J'ai regardé, j'essayais de regarder autant que possible depuis l'hôpital, et même dans l'hélicoptère quand je partais, j'essayais de tout regarder !", sourit-il. "C'est dommage. La course avait l'air amusante. Le premier virage a été assez chaotique, il y a eu beaucoup d'imprudences de la part de beaucoup de monde, mais sinon la course avait l'air fun. Oscar avait un bon rythme."