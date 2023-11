Norris piégé par une bosse qui "devrait être corrigée" selon McLaren

Au lendemain d'une élimination dès la Q1, le Grand Prix de Las Vegas s'est arrêté violemment et prématurément pour Lando Norris . Dès le troisième tour, l'Anglais a perdu le contrôle de sa monoplace dans le très rapide virage 11, avant d'aller s'encastrer dans les protections au fond de l'échappatoire du virage 12.

Capable de s'extraire par ses propres moyens de son cockpit, le pilote McLaren a tout de même été transporté à l'hôpital après son passage par le centre médical. Les examens médicaux menés par précaution ont permis d'écarter toute inquiétude et il a ensuite été libéré par les médecins.

Si Lando Norris ne s'est pas exprimé devant la presse, Andrea Stella a expliqué qu'une bosse était à l'origine de l'accident. Le directeur de McLaren considère d'ailleurs qu'il s'agit d'un sujet à étudier de près pour améliorer la situation en vue de l'édition 2024.

"Il y a une bosse à cet endroit", indique-t-il. "On peut voir toutes les voitures faire des étincelles quand elles passent dessus. Je pense que la combinaison de la bosse et des pneus froids a pu le surprendre. Je pense que cette bosse, si on continue à courir de nuit, devrait être corrigée, parce que les pneus seront toujours froids, avec peu d'adhérence, et ça en fait un virage très délicat. Déjà pendant le week-end, on a vu des cas de survirage à cet endroit. Indépendamment de l'horaire, on recommande fortement que cette bosse soit adoucie."

"En toute honnêteté, c'est la même bosse pour tout le monde, donc ça dépend simplement de la vitesse, de l'état des pneus, potentiellement de la position de la voiture et de la distance qui la sépare de celle qui la précède. Il y a de multiples facteurs. Peut-être que Lando a supposé qu'il y avait suffisamment de grip. Mais c'est très délicat. Je suis certains que tous les pilotes le diront. C'est quelque chose qui doit être corrigé."

Le week-end difficile de McLaren s'est conclu avec deux points arrachés par Oscar Piastri , dixième et auteur du meilleur tour d'une course dont il a pourtant été l'un des animateurs mais durant laquelle un contact avec Lewis Hamilton l'a contraint à effectuer un arrêt supplémentaire après une crevaison.

"C'est décevant, c'est vraiment dommage parce qu'Oscar a été absolument génial", déplore Andrea Stella. "C'était un peu surprenant de voir à quel point on été rapides, donc c'est dommage car on avait commencé la course en pneus durs, puis on a dû s'arrêter plus tôt que prévu à cause du contact avec Hamilton. Avec la voiture de sécurité au moment où elle est intervenue, la course était défavorable à quelqu'un qui état parti en pneus durs."