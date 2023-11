Verstappen : "Probablement la bonne décision" de me pénaliser

"On a tous les deux freiné assez tard pour défendre notre position, mais j'étais un peu à l'intérieur", raconte le pilote Red Bull . "Dès que l'on sort de la trajectoire ici, il y a très peu de grip. Et c'est ce qui s'est produit. J'ai freiné et il n'y avait plus d'adhérence. Je ne voulais pas pousser Charles hors de la piste, mais je n'ai pas pu ralentir et j'ai continué à glisser. Sur le moment, il y avait aussi le plein d'adrénaline et j'étais mécontent de la décision. Mais en y repensant, c'était probablement la bonne décision."