Russell : "Je n'ai pas vu Verstappen dans l'angle mort"

Ce week-end à Las Vegas, George Russell a signé un 14e Grand Prix consécutif sans le moindre podium – une série étonnante au sein de l'écurie classée deuxième au championnat des constructeurs – et une certaine lassitude se fait ressentir du côté du Britannique. Troisième sur la grille de départ, Russell s'est maintenu à ce niveau dans le premier relais ; cependant, attaqué par Verstappen au virage 12 à la mi-course, le pilote Mercedes s'est rabattu sur son rival, endommageant les deux monoplaces et perdant un temps précieux.

"Je ne l'ai pas du tout vu dans l'angle mort", explique Russell. "Je ne m'attendais pas au dépassement. Je ne me battais même pas vraiment contre lui, car on savait que Max n'était pas dans notre course. Il nous fallait juste maintenir les pneus en vie."

"Le seul dégât était la flasque de roue, ce qui a dû aider plus qu'autre chose face au graining, grâce à ce refroidissement supplémentaire. Alors sans la voiture de sécurité, on aurait continué et on serait montés sur le podium."

Relégué au neuvième rang après la neutralisation de la course, Russell allait réaliser une remontée efficace jusqu'à la quatrième place mais écoper d'une pénalité de cinq secondes, le rétrogradant à la huitième position à l'arrivée. Il ne cache pas son amertume vis-à-vis de ce résultat. "Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je suis juste vraiment frustré par cette journée, par cette saison dans l'ensemble. J'ai la poisse", déplore l'Anglais.

"Quand la voiture est rapide, la chance semble toujours être de ton côté. Et quand la voiture ne l'est pas, tu sembles ne jamais avoir de chance. En fin de compte, on n'est pas suffisamment rapides. Une grande partie de nos problèmes viennent du fait que nous ne sommes véritablement pas assez rapides."

"Encore une fois, un podium facile est gâché", ajoute celui qui jouait la victoire au Grand Prix de Singapour lorsqu'il a percuté le mur au dernier tour. "Cette saison est vraiment décevante. Très frustrante. Et maintenant, on aborde Abu Dhabi avec seulement quelques points entre Ferrari et nous." Le principal enjeu du dernier Grand Prix de la saison sera effectivement la bataille pour la deuxième place du championnat des constructeurs ; reléguée à 56 longueurs de Mercedes à la trêve estivale, la Scuderia n'a plus que quatre petits points de retard grâce à sa performance dans le Nevada. Autant dire que tout est possible.

Propos recueillis par Adam Cooper