Audi aurait Hülkenberg et Ocon dans le viseur

Une forme de silence entoure le programme d'Audi pour son arrivée en Formule 1, car le partenariat entre Sauber et Alfa Romeo, qui prendra fin à l'issue de la saison, ne permet pas au constructeur allemand de trop communiquer. Les deux marques restent concurrentes sur le marché automobile mais en coulisses, l'activité est remuante, notamment du côté de Neubourg, à une vingtaine de kilomètres d'Ingolstadt. C'est là qu'un nouveau bâtiment a vu le jour, abritant la base du projet Audi pour son moteur F1.

L'objectif d'atteindre 400 employés à temps plein sur la conception et la fabrication de l'unité de puissance n'a pas encore été rempli mais la campagne de recrutement se poursuit. Elle se déroule sous la direction d'Adam Baker et Stefan Dreyer. Récemment, un simulateur a été mis en service et, en sollicitant le pilote de développement Neel Jani, l'objectif est de travailler principalement sur la gestion d'énergie. Pour le reste, il y a encore beaucoup à faire.

L'autre partie du projet se joue en Suisse, à 360 km au sud de Neubourg, au siège historique de Sauber, à Hinwil. Là aussi, le processus de recrutement est en cours, visant à passer des 550 employés actuels à un effectif de 800 pour 2025.

Le processus de transformation de l'entreprise concerne tous les domaines, et l'augmentation pour les plus petites écuries du CapEx (les dépenses autorisées en dehors du plafonnement budgétaire pour les infrastructures) a évidemment été accueillie avec soulagement. Ce sont 20 millions de dollars supplémentaires qu'Audi peut dépenser sur la période 2021-2024, en plus des 45 M$ déjà budgétés.

Cependant, des difficultés demeurent, car le recrutement du personnel en Formule 1 est devenu très complexe en raison des longues périodes de préavis figurant dans les contrats et allant parfois jusqu'à deux ans. Le 7 juin dernier, Sauber a annoncé le recrutement comme directeur technique de James Key, qui a pu prendre ses fonctions il y a quelques semaines. Mais les embauches ne seront pas toutes achevées avant fin 2024.

Parallèlement, Sauber a commencé cette année à surveiller plus attentivement le marché des pilotes. L'objectif serait de recruter le duo choisi par la marque aux anneaux pour la saison précédant son engagement officiel, soit 2025. À la tête de la structure, Andreas Seidl n'a pas une mission facile puisque la plupart des meilleurs pilotes ne seront pas libres à cette échéance, sans même parler d'un éventuel intérêt réel. Chez Mercedes et McLaren, les pilotes sont déjà sous contrat pour cette période, et c'est également le cas de Max Verstappen chez Red Bull. Quant au duo Ferrari, il devrait lui aussi prolonger.

Tout au long de l'été, Audi a mené des consultations, et les fuites ont permis d'identifier deux pilotes avec lesquels l'intérêt mutuel serait le plus probable. Le premier serait Nico Hülkenberg, aujourd'hui chez Haas, et le second Esteban Ocon, chez Alpine. Convaincre un pilote de rejoindre un projet qui, en 2025, ne pourra pas nourrir de grosses ambitions, n'a rien de facile, mais à long terme, intégrer un grand constructeur comme Audi peut s'avérer attractif.

Pour Audi, le plus grand obstacle est celui des premières étapes de la construction du projet, pour poser les fondations d'un programme nouveau mais particulièrement attendu et donc sous pression. Il faudra du temps, et également une faculté à essuyer les plâtres si le début de l'aventure n'est pas à la hauteur.

Nico Hülkenberg priorité d'Audi pour la F1 ?