Ferrari est la prochaine cible de Norris et McLaren au championnat

L'objectif est ambitieux mais assumé : après avoir réussi le pari de rattraper Aston Martin au championnat constructeurs, Lando Norris considère que Ferrari est la prochaine cible de McLaren. Alors que quatre Grands Prix sont encore à disputer (dont un format sprint à Interlagos), l'écart qui sépare les deux écuries est de 80 points. La tâche sera délicate, car la dynamique de la Scuderia n'est pas sur une pende descendante comme celle qui a fait chuter Aston Martin dans la hiérarchie.

Pour grimper sur la troisième marche du championnat, il faudrait que McLaren reprenne en moyenne 20 points par week-end à Ferrari. Jusqu'à présent, ce cas de figure ne s'est présenté qu'à deux reprises : à Losail et Silverstone. Preuve de l'ampleur du défi. Néanmoins, le pilote britannique veut tirer toute la motivation nécessaire en regardant devant.

McLaren a dépassé Aston Martin au classement au terme du Grand Prix des États-Unis, faisant fructifier une série de quatre week-ends consécutifs passés sur le podium. Le compte est même porté à six, puisqu'Oscar Piastri accompagnait Lando Norris sur la boîte à Suzuka et Losail. Les yeux de Woking sont ainsi rivés sur la troisième place, bien qu'encore lointaine...

"C'est notre objectif", prévient Lando Norris. "Je pense que l'on est sur un bon rythme. Il est clair qu'Aston... Je ne sais pas, ils semblent avoir réussi à rendre leur voiture de plus en plus lente avec chaque évolution qu'ils ont apportée. Ils concurrençaient [Red Bull] en début d'année, et ils se sont retrouvés éliminés en Q1 et en difficulté, donc je ne sais pas quels sont leurs problèmes."

Aston Martin s'est en effet pris les pieds dans le tapis avec le développement de l'AMR23, un exercice dans lequel McLaren a en revanche excellé après un début de championnat raté. "Ils étaient très forts, ils ont pris beaucoup de points en première partie de saison, et en deuxième parti ils ont eu du mal ; pour nous c'est l'inverse", confirme Lando Norris.

"Quand on voit où on était, à quel point c'était mauvais pour nous à Bahreïn, à combien de secondes de la pole position on était, mes six arrêts au stand lors de la première course de la saison, mon unité de puissance perdue d'entrée...", se souvient celui qui peut aussi menacer directement Carlos Sainz et Fernando Alonso au championnat pilotes. "Et quand on voit où on est maintenant, à se battre contre Red Bull, ce qui était un objectif irréaliste pour presque tout le monde, et à nous battre contre Mercedes... Même si l'on est déçu de ne pas pouvoir remporter une course, quand on met ça en perspective et que l'on voit à quel point on a progressé, je pense que ça reste incroyable pour nous."