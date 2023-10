Norris : Nos "meilleures chances" de victoire sont passées

Troisième à l'arrivée, puis reclassé second après la disqualification de Lewis Hamilton, Lando Norris a entrevu la victoire lors du Grand Prix des États-Unis 2023 de F1, mais n'a finalement pas pu empêcher Max Verstappen de signer son 15e succès de l'année et son 50e en carrière. Il a même été devancé dans les derniers tours par Hamilton, franchissant la ligne à dix secondes du vainqueur.

Même si le résultat du pilote McLaren est en lui-même excellent et lui a permis de signer une troisième seconde position sur les quatre derniers GP, une certaine amertume pouvait se lire dans ses déclarations. Il estime en effet que ses chances de remporter sa toute première victoire en F1 se sont évanouies pour 2023.

Le Qatar était notre meilleure chance de gagner une course. Et je l'ai ratée.

"Est-ce que je pense que nos meilleures chances se sont envolées ? Je dirais que oui. Je pense que le Qatar était notre meilleure chance de gagner une course. Et je l'ai ratée. Je ne veux pas dire 'non', je ne veux pas dire 'jamais'. [Mais] je pense qu'il n'y a plus de circuits très rapides, du type Suzuka, du type Qatar, où nous sommes forts."

"Je ne crois pas qu'il y ait de bons circuits à venir pour nous. Nos meilleurs circuits sont passés. J'espère simplement que nous pourrons obtenir de bons résultats et je pense que nous pouvons encore nous battre pour les podiums, mais ces gars-là sont trop rapides pour moi."

Max Verstappen et Lando Norris sur le podium du GP des États-Unis 2023 de F1.

Norris fonde son jugement sur le talon d'Achille de McLaren, à savoir son déficit de performance dans les virages à basse vitesse, qui pourrait lui coûter cher lors des quatre courses restantes, que sont Mexico, São Paulo, Las Vegas et Abu Dhabi.

"Si vous regardez les superpositions GPS pour voir à quel point nous sommes mauvais dans les [sections] à faible vitesse, je n'ai pas hâte d'être au Brésil. Je pense que là-bas, ça sera assez choquant pour nous. Vegas et Abu Dhabi seront probablement les meilleurs [circuits restants pour la MCL60]."

Pour Andrea Stella, le directeur de McLaren, les difficultés affichées par Norris dans l'épingle qu'est le virage 11 du tracé d'Austin sont la preuve que les maux de la MCL60 n'ont pas totalement été guéris et qu'il faudra pour cela s'en remettre à la F1 de 2024. "Le freinage avant le virage 11 et la traction à la sortie ont été les phases les plus problématiques du point de vue de la performance de la voiture."

"Ce n'est pas une surprise, c'est lié aux bosses, au freinage et à la traction dans deux virages à très basse vitesse, où nous avons déjà dit que nous avions conscience que la voiture n'était pas très performante. Ce problème a été abordé au cours du développement, mais il n'y a pas de retour en arrière possible cette saison pour y remédier."

