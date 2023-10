Aston Martin a été induit en erreur par de mauvaises simulations

En perte de vitesse depuis la mi-saison, Aston Martin a vécu un week-end particulièrement difficile à Austin. L'écurie anglaise avait apporté pour le Grand Prix des États-Unis quelques évolutions sur sa monoplace, en dépit d'un format sprint peu propice à une telle approche. Or rien ou presque n'a fonctionné comme prévu, poussant même Fernando Alonso à revenir à la spécification précédente pour la course, quitte à partir depuis la voie des stands.

Initialement, Aston Martin espérait corriger l'équilibre devenu de plus en plus précaire sur l'AMR23. Sauf que l'unique séance d'essais libres a été perturbée au Texas par des problèmes de freins. Néanmoins, le rythme encourageant dimanche de Lance Stroll, auteur d'une brillante remontée jusqu'à la 9e place (transformée en 7e position après les disqualifications de Lewis Hamilton et Charles Leclerc), a redonné espoir aux ingénieurs. Le Canadien était lui aussi parti des stands en ayant changé complètement ses réglages, mais avait conservé les évolutions.

Aston Martin compte obtenir davantage de réponses sur les nouveautés apportées à sa monoplace dès ce week-end en tirant parti d'un format classique au Grand Prix de Mexico, avec trois séances d'essais libres au programme et un véritable vendredi de travail. Il n'empêche que le développement restera comme le talon d'Achille de l'écurie en 2023, dont l'origine se trouve en fait dans une mauvaise collecte de données à l'usine.

"On a été guidés dans une certaine direction par nos outils de simulation sur le plan aérodynamique, et on a suivi une voie qui n'était tout simplement pas la bonne", explique Éric Blandin, directeur technique adjoint. "Je pense que l'on a désormais corrigé le problème avec le nouveau package."

"Il faut toujours apporter des améliorations, en permanence. On améliore constamment notre simulation. Un outil de simulation est aussi bon que ce que l'on met dedans. Il s'agit donc de mieux comprendre et d'améliorer la corrélation."

Aston Martin va peu à peu bénéficier d'outils plus performants grâce à la construction à Silverstone de sa nouvelle usine, où les premiers employés se sont installés fin mai. En attendant, peu importe les infrastructures à disposition, il a fallu cette année tenter d'atteindre une fenêtre de performance qui convenait en même temps au virages à basse vitesse et aux courbes rapides.

"Avec cette génération de voitures, être fort dans les virages à basse et à haute vitesse à partir d'une optimisation de hauteur de caisse à l'arrière sans avoir de marsouinage, c'est un défi", précise Tom McCullough, directeur de la performance. "Au bout de deux ans, c'est toujours une question qui se pose pour tout le monde."

"Si l'on prend notre voiture, elle n'a pas été particulièrement forte dans les courbes rapides et les virages lents [simultanément]. On est incapables de faire l'un ou l'autre raisonnablement bien depuis le début de l'année. Ce que l'on essaie de faire, c'est avoir une enveloppe qui nous permette d'être forts à la fois avec des hautes de caisse plus basses et plus élevées."

"On n'a pas rendu la voiture plus facile à piloter, mais les évolutions que l'on a apportées [à Austin] simplifient les choses. Néanmoins il faut toujours trouver un équilibre entre ça et la rapidité. Ce que l'on essaie de faire, c'est avoir une voiture qui peut être compétitive sur 24 Grands Prix."