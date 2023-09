Faire sa boîte de vitesses, une première en 15 ans pour Aston Martin !

Dans sa construction méthodique et appliquée pour devenir à terme une écurie de pointe, Aston Martin ne néglige aucun aspect. À l’heure où l’équipe anglaise se dote d’infrastructures dernier cri à Silverstone, où une partie de sa nouvelle usine est déjà sortie de terre ces derniers mois, un autre point fait l’objet d’une attention particulière : la conception d’une boîte de vitesses.

Depuis de très longues années, la structure utilise des boîtes clientes, héritage du projet Force India qui achetait ces éléments chez McLaren, puis chez Mercedes. C’est toujours le cas aujourd’hui puisque le constructeur allemand fournit ses unités de puissance à Aston Martin, mais tout changera à l’horizon 2026, quand Honda s’associera à l’équipe détenue par Lawrence Stroll. Elle met déjà sur pied son propre département dédié à la transmission, en collaboration avec des sous-traitants.

"La dernière fois que cette équipe a fait ses propres boîtes de vitesses remonte à 2008, et les choses ont un peu évolué depuis !", sourit Luca Furbatto, directeur de l’ingénierie chez Aston Martin. "On recrute et on renforce nos compétences dans ce domaine, et on a déjà fait appel à un certain nombre de designers très talentueux. Le groupe travaillant sur ce projet est encore en pleine expansion, mais le travail réalisé avec un mélange de ressources internes et de sous-traitants avance rapidement. La saison 2026 peut sembler lointaine mais en matière d’ingénierie, c’est vraiment très proche."

La F1 gâcherait "une occasion en or"

Une boîte de vitesses F1 en 2021.

En se penchant sur cette nouvelle nécessité de concevoir sa propre boîte de vitesses, Aston Martin dresse aussi un constat qui a déjà été abordé à plusieurs reprises en Formule 1 par le passé. Dans un contexte de maîtrise des coûts, l’écurie anglaise a le sentiment que la discipline passerait à côté d’une évidence en ne prenant pas le chemin de la standardisation de cet élément. Des tentatives de la FIA ont déjà eu lieu par le passé pour aller dans ce sens, mais sans jamais convaincre l’ensemble des équipes.

"On pousse pour une boîte de vitesses standardisée car ça a du sens financièrement dans un contexte de plafonnement des coûts", justifie Luca Furbatto. "Mais on se heurte à une forte opposition. En réalité, ce n’est pas prêt d’arriver. Il est possible que la FIA parvienne à un terrain d’entente, avec un design un peu plus imposé, plus léger et simplifié."

"Je pense que dans quelques années, on se dira qu’on a laissé passer une occasion en or de réduire les coûts dans le domaine de la transmission. C’est quelque chose que le public ne voit pas, la technologie est la même pour toutes les équipes et n’apporte que très peu de performance. L’argent économisé sur la transmission pourrait être réaffecté au développement aérodynamique, qui est actuellement le seul moyen de resserrer la grille et d’améliorer le spectacle."