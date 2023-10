Haas en "mode survie" jusqu'au "cadeau de Noël" d'Austin

Haas F1 Team est en grande difficulté ces derniers temps. L'écurie américaine n'a marqué qu'un petit point sur les huit derniers Grands Prix, en l'occurrence avec Kevin Magnussen à Singapour ; les pilotes Haas brillent davantage en qualifications, en témoigne la sixième place de Magnussen à Marina Bay et la neuvième de Nico Hülkenberg, mais perdent immanquablement du terrain le dimanche en raison d'une usure des pneus plus élevée sur la VF-23.

Il se trouve que cette monoplace est, depuis le mois de mai, la dernière du plateau à ne pas avoir adopté le concept aérodynamique downwash, qui vise à faire descendre le flux d'air vers l'arrière du plancher et de la monoplace par le biais d'une rampe qui forme le dessus des pontons. À partir de la course à domicile que sera Austin, Haas rejoindra la concurrence sur cette voie grâce à de nouvelles évolutions.

"Espérons avoir à Austin un cadeau de Noël en avance qui nous donnera de la performance", déclarait Nico Hülkenberg avant les Grands Prix de Singapour et du Japon. "J'espère que cela nous permettra de faire un grand pas en avant, mais je ne peux que spéculer pour l'instant. Je sais ce qui se passe et tout le travail fait dans cette optique."

"Un pilote veut de la performance – plus d'appui, plus d'adhérence, plus d'équilibre – mais ce n'est pas facile à trouver. On peut travailler sur les réglages, jouer sur certaines choses, mais à ce stade, on a exploré cette monoplace de toutes les manières possibles, et il n'y a pas suffisamment de performance."

"Alors je pense qu'il est temps de changer de concept, de philosophie. On est la dernière équipe et la dernière voiture qui aient encore ce type de philosophie. On s'est clairement fait dépasser par les autres écuries avec les autres concepts au fil de l'année. J'imagine que ça veut dire quelque chose." Des écuries comme Williams et AlphaTauri, probablement les deux moins compétitives en début d'année, jouent désormais régulièrement les points.

Williams a clairement pris l'avantage sur Haas en matière de performance, même si c'est clairement grâce à Alexander Albon plus qu'à Logan Sargeant ci-dessus

Ainsi, chez Haas, on sait que l'on va encore souffrir au Qatar avant le Grand Prix des États-Unis. "On sera en mode survie jusque-là", reconnaît désormais Kevin Magnussen. "On a marqué un point à Singapour avec cette voiture ; cette piste convenait mieux à notre monoplace. Il y a toujours des raisons de faire de notre mieux, et c'est ce qu'on fera au Qatar également. Je n'y suis jamais allé, mais c'est une piste très rapide, d'une certaine manière un peu comme [Suzuka], avec de longs virages rapides qui sont fluides. Ce n'est pas vraiment une piste pour nous."

Et même si les évolutions venaient à ne pas porter leurs fruits, le directeur d'équipe Günther Steiner est d'ores et déjà prêt à faire contre mauvaise fortune bon cœur : "Espérons que le package fonctionnera à Austin. Et s'il ne fonctionne pas, au moins aurons-nous appris quelque chose pour l'an prochain."

Rappelons que Haas ne profitera de ce nouveau package que lors des cinq derniers Grands Prix de la saison. "Absolument, et nous avons eu très peu de temps pour le développer", précise Steiner. "Et quand nous avons décidé de le faire, nous nous sommes efforcés de l'apporter à Austin pour avoir autant de courses que possible. Je n'essaie pas simplement d'être prudent : j'espère juste qu'il va fonctionner et nous donner ce à quoi nous nous attendons. Si ce n'est pas le cas, alors ça nous aidera pour l'an prochain."

Propos recueillis par Adam Cooper