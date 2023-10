Avec "deux pilotes au niveau", McLaren peut battre Aston Martin

Il y a deux semaines, McLaren comptait encore 102 points de retard sur Aston Martin au championnat des constructeurs ; à ce jour, cet écart n'est plus que de 49 longueurs. En effet, la structure de Woking a particulièrement bien tiré son épingle du jeu à Singapour et à Suzuka, avec un total de trois podiums sur quatre possibles lors de ces deux Grands Prix. Pendant ce temps, une AMR23 de plus en plus en difficulté n'a grappillé que quatre petits points aux mains de Fernando Alonso.

Lance Stroll, lui, n'en a pas marqué lors des quatre dernières courses. Son bilan comptable n'est même que de trois points sur les sept dernières, période sur laquelle Lando Norris et Oscar Piastri en ont engrangé 91 et 52 au volant d'une MCL60 en pleine forme depuis les évolutions apportées au début de l'été. Il est clair que McLaren peut compter sur ses deux pilotes pour avoir un bon bilan comptable, contrairement à Aston Martin, et d'après Norris, cela va faire la différence.

Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si McLaren peut désormais battre Aston Martin, Norris répond : "Oui. Je ne savais pas que c'était si serré. Mais si c'est 49 [points d'écart], alors je pense vraiment que oui."

"Il ne reste pas beaucoup de courses. Je suis sûr qu'il va y en avoir quelques-unes où Aston sera un peu plus compétitif, mais je pense que notre avantage actuel par rapport à quasiment toutes les équipes est que l'on a deux pilotes au niveau, qui se battent pour ces places et pour ces points. Actuellement, toutes les équipes n'ont pas ça, alors je pense que ça nous aide. On peut s'aider l'un l'autre, on peut s'utiliser l'un l'autre, et je pense que c'est un bon avantage pour nous par rapport à beaucoup d'autres équipes en ce moment."

Lando Norris (McLaren) devant Fernando Alonso (Aston Martin)

Ayant compté jusqu'à 146 points de retard sur les verts, McLaren revient de loin, sans pour autant vouloir se focaliser sur cet objectif. "Je ne veux surtout pas imaginer qu'une seule personne chez McLaren puisse avoir besoin d'une telle carotte pour travailler encore plus dur", déclare le directeur d'équipe Andrea Stella. "Non seulement je fais confiance à tout le monde pour travailler le plus dur possible de manière raisonnable et durable, mais j'en suis même convaincu. C'est ce que je veux, et c'est ce qui se produit à mon avis."

"Si nous commençons à nous dire 'maintenant on doit finir quatrième, on peut finir quatrième', tout le monde va dire 'Andrea, on est au courant. Pas besoin de nous le dire. Pas besoin de le déclarer au monde entier. On travaille aussi dur que possible'. Et c'est ça la bonne attitude."

Du côté d'Aston Martin, on aborde cette situation de manière philosophe en sachant qu'il sera difficile de résister, surtout compte tenu des performances particulièrement médiocres d'un Stroll qui reste sur trois éliminations consécutives en Q1.

"C'est une bataille acharnée", commente le directeur d'équipe Mike Krack. "Je pense que nous devons nous tourner vers les courses à venir. Nous devons accomplir le maximum en matière de fiabilité, ce que nous n'avons pas fait [au Japon]. Nous avions une voiture à l'arrivée, alors nous devons ne commettre aucune erreur dans l'exécution et nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne pouvons de toute façon pas influencer ce qu'ils font."

"Mais il y a des sprints. Je crois qu'il va y avoir de la pluie, probablement. Alors ça va être long et dur. Je suis toujours confiant, mais nous devons faire mieux en matière de fiabilité et gagner en performance."

Propos recueillis par Jonathan Noble