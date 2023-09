Magnussen frustré par l'accrochage avec Pérez : "Ça a gâché notre course"

Kevin Magnussen n'a marqué qu'un point lors des dix derniers Grands Prix et pouvait espérer une arrivée dans le top 10 à Suzuka, mais il n'en a rien été. Au douzième tour, le Danois occupait la douzième place juste derrière les Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui allaient toutes deux marquer les dernières unités disponibles sous le drapeau à damier.

Cependant, c'est à ce moment-là que Magnussen a été victime d'une tentative de dépassement bien trop lointaine et complètement ratée de la part de Sergio Pérez. Envoyé en tête-à-queue, le pilote Haas a perdu une vingtaine de secondes et a alors dû anticiper son premier arrêt au stand ; cela n'a pas fait ses affaires, compte tenu de l'usure des pneus toujours élevée sur la VF-23.

"Pérez m'a envoyé en tête-à-queue, et ça a gâché notre course", déplore Magnussen. "On a dû rentrer au stand, et c'était trop tôt pour notre stratégie à deux arrêts et notre dégradation des pneus. C'était juste trop tôt pour rentrer au stand. Mais il l'a fallu."

"Cinq secondes… Je pense qu'il se pénalise lui-même, il y a une pénalité naturelle à ce qu'il ait fait ça. Ça ne le met pas en valeur, mais c'est comme ça. On fait la course. Il était dans une position de merde, et il a fait une manœuvre de merde."

Le Mexicain, lui, a reconnu ses torts sans rechigner : "J'avais de grandes difficultés au freinage avec le train avant. J'ai essayé de plonger, mais je n'ai simplement pas pu ralentir à temps. C'était ma faute, bien évidemment."

Magnussen a finalement terminé la course 15e et bon dernier, juste derrière son coéquipier Nico Hülkenberg, au grand dam du directeur d'équipe Günther Steiner. "Manifestement, Checo sent la pression", lance Steiner à Motorsport.com. "Vous savez quelle pression il ressent. Et ces choses-là arrivent."

"Il avait déjà une pénalité avant de nous percuter, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait sous drapeau jaune, mais il a bel et bien enfreint les règles. Il y a forcément de la pression en plus, alors ces choses-là arrivent. Ce sont cinq secondes, mais il n'y a aucune conséquence, car il a abandonné après. Je ne serai jamais content que quelqu'un doive abandonner, mais il a simplement anéanti notre course, et je n'en suis pas content non plus !"

Propos recueillis par Adam Cooper