Jessica Hawkins a testé l'Aston Martin F1 de 2021

Ambassadrice d'Aston Martin F1 Team depuis mai 2021, Jessica Hawkins vient d'effectuer ses premiers essais en Formule 1 au volant de l'AMR21. C'était la semaine dernière, sur la piste du Hungaroring.

L'Anglaise de 28 ans est notamment connue pour avoir été cascadeuse automobile, ainsi aperçue sur le grand écran dans les franchises Fast & Furious et James Bond. Elle a également participé à de nombreux championnats depuis 2014, notamment aux trois saisons de W Series, où elle a signé un seul podium en 21 courses.

Depuis qu'elle a rejoint Aston Martin, Hawkins a effectué des runs de démonstration au volant d'anciennes F1 et a surtout passé beaucoup de temps sur le simulateur au campus de Silverstone. Ce premier véritable test en piste vient manifestement récompenser ses efforts.

"Je veux dire un grand merci à tout le monde chez Aston Martin F1 Team pour toute la confiance placée en moi et pour cette opportunité qui m'est donnée", se réjouit Hawkins. "J'ai sué sang et eau pour en arriver là. Quand j'ai su que ça pourrait être une possibilité, je n'arrivais pas à y croire. J'ai dû garder le secret pendant des mois, c'était vraiment dur !"

"Ça valait absolument le coup, et ça m'a donné une expérience vraiment précieuse. Rien n'est comparable à l'accélération et au freinage d'une F1 et, ayant regardé les données, je suis vraiment fière de ma performance. Pouvoir piloter l'AMR21 est un rêve devenu réalité pour moi, rêve que j'étais prête à réaliser depuis longtemps. Je continuerai à travailler dur pour avoir davantage d'opportunités, et je souhaite ainsi inspirer d'autres femmes et leur faire savoir qu'elles devraient poursuivre leur rêve, quel qu'il soit."

"Jessica a excellé lors de son premier test en F1", déclare pour sa part Robert Sattler, directeur du programme F1 Evolution chez Aston Martin. "Après le tour d'installation, nous avons eu un petit retard car une forte pluie s'est abattue sur le circuit. Cela a résulté en une piste verte, et dans son premier vrai run, il restait des zones humides dans quelques virages."

"Jessica a progressivement pris de la vitesse sur une piste délicate tout en composant à la perfection avec la complexité de l'AMR21. Son feedback était précis et corrélé par nos données. Après trois relais, la piste avait séché et ses vitesses de passage étaient déjà au niveau de celles du tour de référence. Globalement, Jessica a exécuté un excellent programme d'essais avec une attitude très professionnelle, et nous espérons la revoir dans la voiture bientôt."

