Le championnat féminin de la F1 bien accueilli par une pilote W Series

Au moment où W Series, championnat de monoplaces réservé aux femmes, était contraint d'annuler les trois dernières manches de sa saison 2022 en raison de problèmes de financement, des rumeurs émergeaient du côté de la F1. Il était entendu que la catégorie reine cherchait à créer son propre championnat féminin pour 2023 afin qu'il serve de tremplin pour accéder à la Formule 3 puis la Formule 2.

Ce nouveau championnat, baptisé F1 Academy, ne cherchera pas à remplacer W Series toutefois, étant donné qu'il s'adressera à des pilotes plus jeunes et que des Formule 4, moins performantes que les Tatuus F3 de W Series, seront utilisées. Ce projet est soutenu par certaines actrices de W Series. C'est le cas de Jessica Hawkins, qui a participé aux trois saisons du championnat féminin.

"Tout championnat qui aide les femmes doit être accueilli favorablement et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour bien l'accueillir", a commenté Hawkins, également ambassadrice d'Aston Martin F1 Team. "J'aimerais qu'il fonctionne en parallèle avec W Series et non pas que [les deux championnats] soient opposés, car ce n'est pas pour ça que nous nous battons."

La grille de départ de la course W Series de Singapour.

"Il ne s'agit pas de savoir qui a le meilleur championnat mais de savoir comment travailler ensemble, parce que nous essayons tous d'atteindre le même objectif. Je pense que c'est quelque chose de positif."

Hawkins a estimé qu'il était important de mettre l'accent sur les premiers échelons de la compétition automobile pour que davantage de femmes participent à des courses, prenant exemple sur le triomphe de l'équipe de football féminine d'Angleterre à l'Euro 2022.

"Moins il y a [de pilotes], moins il y a de chances qu'une femme accède à la Formule 1", a affirmé Hawkins. "Il faut donc s'attaquer au problème, en recruter le plus possible, attirer la jeune génération, en recruter le plus possible à la base [de la pyramide] et, dans quelques années, nous verrons le résultat, comme avec les Lionnes [surnom de l'équipe d'Angleterre, ndlr]."

"Nous voyons les fruits de l'incroyable travail que font les Lionnes d'aujourd'hui. Mais nous bénéficions en fait du travail effectué il y a cinq, dix ou quinze ans. Les Lionnes auraient pu gagner l'Euro il y a 20 ans mais je parie que personne n'en aurait entendu parler. Grâce au travail réalisé il y a 20 ans, nous en profitons aujourd'hui et en entendons parler. W Series a aussi contribué mais nous sommes un peu en avance. Nous verrons les résultats dans quelques années."

