Comment Red Bull a pu éviter une pénalité pour Pérez au Qatar

La course de Sergio Pérez au Grand Prix du Japon aura été pour le moins brouillonne. Le Mexicain a d'abord été pris dans un trois de front au départ, se retrouvant en sandwich entre Lewis Hamilton à sa gauche et Carlos Sainz Jr à sa droite. Ne pouvant rien faire, il a subi des dégâts à l'aileron avant et a dû se résoudre à passer par les stands.

C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu coupable de sa première infraction en dépassant Fernando Alonso avant d'avoir franchi la ligne d'entrée dans la pitlane, se rendant donc coupable d'un dépassement sous Safety Car, rigoureusement interdit. Les commissaires lui ont rapidement infligé cinq secondes de pénalité.

Mais surtout, quelques tours plus tard, après la relance, le clou du spectacle aura été la tentative de dépassement du pilote Red Bull sur Kevin Magnussen à l'épingle où, partant de très loin, il a terminé sa manœuvre en percutant la Haas. Obligé de repasser par les stands pour changer à nouveau d'aileron, en purgeant au passage sa première pénalité, Pérez a été jugé responsable de la collision avec le Danois et a reçu une nouvelle sanction de cinq secondes.

Entretemps, le pilote au #11 était passé par les stands pour retirer sa voiture. Or, l'Article 54.3 du Règlement Sportif est clair en pareil cas : "Si l'une des quatre pénalités ci-dessus est infligée à un pilote et que ce dernier n'est pas en mesure d'exécuter la pénalité en raison de son abandon lors du sprint ou de la course, les commissaires sportifs peuvent imposer au pilote une pénalité de places sur la grille de départ lors de sa prochaine course."

La course de Pérez a pris une mauvaise tournure dès le départ.

La réponse de Red Bull a donc été de réparer la RB19 frappée du numéro et de la préparer à un retour en piste. C'est ainsi que l'on a vu Pérez remonter dans son cockpit et patienter jusqu'à avoir l'autorisation de regagner la piste, ce qui fut fait au 40e tour. Il a alors quitté la voie des stands pour un tour à vitesse modérée avant de rentrer au stand, d'y purger sa pénalité de cinq secondes, et de ressortir pour un nouveau tour, le dernier avant de définitivement mettre pied à terre.

Ce faisant, il a bien purgé sa pénalité à Suzuka et ainsi évité qu'elle ne se transforme en pénalité sur la grille pour l'épreuve du Qatar, dans deux semaines. Une situation que Christian Horner qualifie de seul point positif de la course de son pilote : "Le départ s'est mal passé. Il a été une sorte de boule de flipper avant le virage 1, ce n'est pas de chance pour lui", a répondu Horner lorsque Motorsport.com lui a demandé de revenir sur l'épreuve de Pérez.

"Il a subi des dégâts [dans le contact] avec Lewis et a cassé l'aileron avant. Il a ensuite doublé Fernando sous voiture de sécurité en rentrant et a écopé d'une autre pénalité. Puis il a été un peu trop optimiste, probablement par frustration, en essayant de doubler Magnussen... un autre aileron avant et des dégâts au niveau de la direction. La seule bonne chose que nous ayons réussi à tirer de cette journée, c'est de ne pas avoir à traîner une pénalité jusqu'à la prochaine course au Qatar."