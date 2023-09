Rififi chez Alpine : Gasly conteste la consigne de laisser passer Ocon

Au Grand Prix du Japon, Alpine a signé une double arrivée dans les points pour la huitième fois de la saison, ce qui était loin d'être couru d'avance compte tenu de la double élimination en Q2 enregistrée la veille. Les pilotes de la marque normande ont su mener une course solide en profitant des déboires de Sergio Pérez pour s'immiscer aux deux dernières places du top 10.

Il y a toutefois eu du rififi au sein de la structure d'Enstone dans les derniers tours, puisque Pierre Gasly, qui devançait Esteban Ocon d'environ deux secondes en arrivant dans le dernier virage, s'est effacé devant son coéquipier sur demande de son équipe. Sept tours plus tôt, c'est Ocon qui avait laissé passer son partenaire, dont les pneus étaient six tours moins usés, dans l'espoir qu'il aille chercher la huitième place occupée par Fernando Alonso.

L'échange entre Gasly et son ingénieur

C'est dans l'avant-dernier tour, au moment où Gasly passait dans Spoon, que la consigne a été communiquée à l'intéressé pour la première fois par son ingénieur de course Karel Loos.

Gasly : "Attends, c'est quoi ce bordel ? C'est une blague ? [...] J'étais plus rapide, j'ai des pneus moins usés ! S'il ne m'avait pas laissé passer, je l'aurais doublé dans tous les cas !"

Loos : "On en a discuté au bureau. Échange les positions, s'il te plaît."

Gasly : "Tu es sérieux ? Tu es sérieux, là ? Je partais devant, j'ai passé toute la course devant, vous le laissez me faire l'undercut, et après..."

Loos : "Mon gars, je ne plaisante pas, c'est une consigne qui vient du muret des stands. Au prochain passage s'il te plaît, au virage 16."

[silence]

Gasly : "Tu me confirmes que vous voulez échanger ?"

Loos : "Confirmé, mon gars, confirmé, s'il te plaît."

Gasly : "Ouais... merci... C'est une véritable blague."

[silence]

Loos : "S'il te plaît, Pierre."

Gasly : "Je le fais, là."

Loos : "Merci. Inutile de dire quoi que ce soit maintenant, on en discutera après."

[Gasly agite vigoureusement le poing après avoir franchi la ligne d'arrivée]

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon, pour sa part, tenait à récupérer cette neuvième place. "Ce serait bien de le lui redire, car je crois qu'il n'entend pas !" a-t-il lancé peu avant la manœuvre.

Gasly estime avoir prouvé sa supériorité

Ainsi, interrogé par Canal+ à l'issue du Grand Prix, Pierre Gasly a fait savoir qu'il estimait s'être montré nettement plus compétitif que son coéquipier au cours de cette épreuve.

"Pour l'équipe, qu'on fasse neuvième et dixième ou dixième et neuvième, ça revient au même", affirme le Rouennais. "Je ne comprends pas la décision de changer les places sachant que ça n'avait jamais été discuté avant la course."

"Ils m'avaient bien dit que s'ils décidaient l'undercut avec Esteban pour l'aider pendant sa course, on échangerait les positions à la fin, c'est ce qu'on a fait. Mais au dernier tour on m'a demandé de re-échanger, ce qui n'avait jamais été le cas puisque je partais devant, j'avais fait de meilleures qualifs, j'avais plus de rythme avec les pneus à la fin qui étaient plus frais. Je ne comprends pas vraiment la nécessité, mais bon, on fait neuvième et dixième et pour l'équipe ça fait trois points de plus. Le reste, on va en discuter en interne."

Esteban Ocon (Alpine)

Sans surprise, la version des faits d'Esteban Ocon diffère quelque peu. "Ça fait quatre ans que je suis dans cette équipe", rappelle l'Ébroïcien. "Et la règle a toujours été celle-ci avec Daniel [Ricciardo chez Renault], avec Fernando : si un pilote donne une position – en l'occurrence, j'ai donné la position à Pierre, il devait obtenir celle de devant, qui était celle de Fernando, afin de la conserver. Sinon, tu la rends à ton coéquipier. C'est ce que l'on a toujours fait. Si je suis de l'autre côté, je ferai évidemment pareil."

"Mais je préfère toujours une bataille en piste, vous savez. Je suis plutôt old-school, et je ne demanderai jamais un échange de positions. Mais je comprends aussi le point de vue de l'équipe, qui était d'essayer de gagner davantage de places face à Fernando et de marquer plus de points. Malheureusement, on n'y est pas arrivés."

Lorsque Motorsport.com lui demande si l'argument de Gasly selon lequel il méritait de garder la neuvième place car il était plus rapide est pertinent compte tenu de cette règle, Ocon répond : "Ce n'est pas vraiment pertinent car, vous savez, il faut se battre pour sa place en piste. On peut être aussi rapide que l'on veut, si l'on ne dépasse pas, on ne sait jamais qui va être devant. Et avant ça, j'étais devant."

"On va évidemment en discuter pour voir ce que l'on aurait pu mieux faire collectivement. Mais si vous regardez le Brésil 2021, c'était pareil avec Fernando. Si vous regardez Sotchi, avec Daniel, c'était pareil, j'ai rendu la position à Daniel, comme je l'ai fait avec Fernando au Brésil. La consigne d'équipe a toujours été donnée dans ce sens à ma connaissance, et je n'ai pas été surpris que ce soit le cas."

Propos recueillis par Filip Cleeren