Cadillac annonce trois recrues techniques majeures, dont un ancien responsable Red Bull

L'écurie Cadillac a annoncé le recrutement d'un trio d'ingénieurs composé de Craig Skinner, Éric Blandin et Tim Lean, en vue de l'accélération du développement de sa structure technique.

Dans le détail, Skinner est l'ancien designer en chef de Red Bull, notamment à la manœuvre derrière la RB19 qui a écrasé la saison 2023. Il occupera au sein de l'écurie américaine le poste d'ingénieur en chef pour le développement. Selon les informations de Motorsport.com, Skinner a un temps été proche de signer chez Alpine avant de se tourner vers la marque du groupe General Motors.

Blandin, qui fut notamment directeur technique adjoint chez Aston Martin, prend la tête du département aérodynamique de Cadillac. Quant à Lean, qui est passé par McLaren, Red Bull ou Ferrari et qui sera sous la responsabilité du Français, il deviendra ingénieur en chef chargé de la modélisation et de la simulation aérodynamiques.

La saison 2026 de Cadillac, qui marque ses grands débuts en tant que constructeur en Formule 1, est pour le moment difficile. S'il était attendu qu'elle souffre logiquement sur le plan des résultats, n'ayant jusqu'ici inscrit aucun point en 14 Grands Prix, elle s'est également montrée en difficulté sur l'aspect technique, à la fois en termes d'impact du développement sur sa compétitivité mais également au vu de la résolution laborieuse de divers problèmes, comme ceux concernant les freins.

Durant l'été, Graeme Lowdon, qui a été la figure derrière la montée en puissance du projet et son directeur depuis le départ de son aventure F1, a été remplacé à ce poste par Marcin Budkowski. Ce dernier, notamment ancien d'Alpine, est chargé de renforcer les procédures et mieux tirer parti des ressources de GM.

Craig Skinner Photo de: Red Bull Content Pool

Les trois recrutements annoncés visent à renforcer le département technique en vue de 2027, avec des arrivées prévues - compte-tenu des délais de préavis liés à leurs précédents engagements - "dans les prochains mois".

"Ces nominations constituent une étape cruciale dans l'évolution technique de l'équipe", a déclaré Marcin Budkowski. "Le fait de réunir des responsables expérimentés dans les domaines du développement, de l'aérodynamique et de la modélisation nous aidera à mettre en place une organisation technique intégrée plus solide et à améliorer nos performances en piste."

"Craig, Eric et Tim apportent à Cadillac F1 une expérience de la compétition et des titres de champion dans des domaines essentiels à notre développement à long terme."

Cadillac s'est récemment installée dans son tout nouveau quartier général britannique à Silverstone, tout en travaillant à la mise en place d'un site ultramoderne à Fishers, dans l'Indiana.

L'annonce des recrutements de Skinner, Blandin et Lean intervient dans un contexte de doutes autour d'une partie de l'actionnariat de la structure. Une action en justice plus large visant Mark Walter, propriétaire de TWG Global et actionnaire majoritaire de l'écurie, est en effet sur les rails.

Avec Filip Cleeren

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