Horner : "Pérez était en difficulté dans les virages rapides"

Sergio Pérez a connu un Grand Prix du Japon à oublier, c'est le moins que l'on puisse dire. Complètement distancé par son Verstappen en performance pure, le Mexicain n'a pu faire mieux que cinquième des qualifications alors que son chef de file signait une pole position magistrale avec six dixièmes d'avance sur la concurrence.

"C'est un circuit où il faut beaucoup de confiance, et je pense que Sergio était principalement en difficulté dans les virages rapides par rapport à Max", analyse Christian Horner, directeur d'équipe. "On voyait la confiance qu'avait Max, la vitesse qu'il était capable de maintenir dans les virages rapides était stupéfiante."

Cette contre-performance a mis Pérez à la merci d'éventuels incidents de course au départ, et ça n'a pas raté, puisqu'il s'est accroché avec Lewis Hamilton et a dû rentrer au stand pour changer d'aileron avant. Il a ensuite enchaîné les bévues avec un dépassement sous Safety Car en rentrant au stand et un accrochage avec Kevin Magnussen à l'épingle, dont il était entièrement responsable avec une tentative de dépassement bien trop audacieuse.

"Le départ s'est mal passé. Il a été une sorte de boule de flipper avant le virage 1, ce n'est pas de chance pour lui", déplore Horner. "Il a subi des dégâts [dans le contact] avec Lewis et a cassé l'aileron avant. Il a ensuite doublé Fernando sous voiture de sécurité en rentrant et a écopé d'une autre pénalité."

Christian Horner et Sergio Pérez (Red Bull)

"Puis il a été un peu trop optimiste, probablement par frustration, en essayant de doubler Magnussen... un autre aileron avant et des dégâts au niveau de la direction. La seule bonne chose que nous ayons réussi à tirer de cette journée, c'est de ne pas avoir à traîner une pénalité jusqu'à la prochaine course au Qatar."

Lire aussi : Comment Red Bull a pu éviter une pénalité pour Pérez au Qatar

Pérez se retrouve ainsi relégué encore plus loin de Verstappen avec ses 223 points face aux 400 unités engrangées par le prodige néerlandais. Ce bilan comptable est pourtant loin de catastropher Horner. "Je pense que chacun des pilotes mènerait le championnat des constructeurs", assure le Britannique, alors que Mercedes et Ferrari comptent respectivement 305 et 285 points, Aston Martin n'étant pas loin de Pérez avec 221 unités.

"Il est quand même deuxième au championnat du monde et je crois qu'il a fini deuxième derrière Max à six reprises. Alors si [Max] n'avait pas été là, il aurait remporté six victoires en plus des deux qu'il a déjà gagnées", ajoute Horner, bien que Pérez ne se soit en réalité classé deuxième qu'à quatre reprises. Le sextuple vainqueur en Grand Prix va commencer à devoir regarder dans le rétroviseur, car il n'a plus que 33 longueurs d'avance sur Lewis Hamilton à six rendez-vous du terme de la saison.