McLaren ne veut pas confondre vitesse et précipitation derrière Red Bull

Sur une pente ascendante depuis les évolutions majeures apportées à sa monoplace, McLaren ne veut pas se tromper en chemin. Même si elle était la deuxième force du plateau à Suzuka et a placé Lando Norris et Oscar Piastri sur le podium du Grand Prix du Japon, l'écurie anglaise s'estime encore loin du compte pour concurrencer Red Bull. Et tout l'enjeu est de ne pas brûler les étapes en perdant de vue la réalité.

Il y a bien eu, dans l'effusion légitime de la fin de course, cette petite phrase du pilote britannique à la radio : "Double podium. On arrive, Red Bull". Une émotion qui ne change rien à la prudence des ingénieurs de Woking et des dirigeants de l'équipe. Car si le développement mené sur la MCL60 impressionne et qu'il a été une fois de plus validé par les évolutions introduites à Singapour, l'équilibre demeure fragile et le rapport de force très fluctuant derrière Red Bull.

Directeur de McLaren, Andrea Stella assure être "très attentif" au coup d'arrêt qui peut intervenir. "On essaie d'être le plus rigoureux possible du point de vue du développement", précise-t-il. "On veut s'assurer de ne court-circuiter aucune étape, et de ne pas en arriver à se dire que l'on doit développer plus vite. Sinon on commence à sauter certaines étapes dans la méthode que l'on a appliquée jusqu'à présent."

"Je pense que tout le monde chez McLaren, particulièrement les responsables techniques, a parfaitement conscience que le rythme de développement est déjà rapide. Et c'est ce que l'on doit continuer à faire. On verra ensuite, une fois que l'on sera à Bahreïn l'année prochaine, qui a été capable de développer le plus vite. On a vu avec Aston Martin qu'il est possible de franchir de grandes étapes pendant l'hiver, ou avec McLaren qu'il est même possible de le faire pendant la saison."

Dans l'immédiat, McLaren ne se prend pas à rêver. Malgré la performance de Suzuka, Max Verstappen et Red Bull sont toujours perçus comme intouchables.

"Il reste encore différents circuits cette saison, mais aucun d'entre eux ne présente les caractéristiques de Singapour", rappelle Andrea Stella. "Bien que l'on puisse être compétitifs sur certains circuits – le Qatar devrait nous convenir –, je crains que les caractéristiques que nous affectionnons soient également celles avec lesquelles Red Bull est tout simplement remarquable. On devra donc être réalistes et se dire qu'il faudra que certaines situations se produisent pour franchir la dernière étape [vers la victoire].

Lire aussi :