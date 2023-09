Les notes du Grand Prix du Japon 2023

Les lauriers pour Max Verstappen

Note : 10

Max Verstappen était revanchard après avoir vu sa série de dix victoires et quinze podiums consécutifs s'achever au Grand Prix de Singapour. Le Néerlandais n'a laissé que des miettes à ses rivaux, toujours plusieurs dixièmes plus rapide que la concurrence tout au long du week-end, souvent une demi-seconde. Seul bémol : son départ manqué, où il a failli perdre la tête de la course. Pas de quoi lui enlever un point néanmoins.

Le bonnet d'âne pour Sergio Pérez

Note : 3

Sergio Pérez n'en finit pas de se faire remarquer, mais ces temps-ci, c'est rarement en bien. À Suzuka, un circuit qui met en valeur le pilotage, son déficit sur Verstappen était immense : huit dixièmes en Q1 et en Q3, tandis que l'écart en Q2 est faussé par le fait que le fer de lance de Red Bull est resté au stand fin de séance. Qu'il ait tassé Hamilton dehors au départ était un incident de course, mais Pérez n'a ensuite cessé d'enchaîner les bévues : dépassement sous Safety Car, collision parfaitement évitable avec Magnussen. Red Bull a préféré arrêter les frais, mais il était évident que sa seconde pénalité pour l'accrochage avec la Haas allait se répercuter sur le Grand Prix suivant, et il a donc repris la piste avec 44 minutes de retard sur le leader pour la purger.

Lando Norris

Note : 9

Lando Norris a été le rival le plus constant de Verstappen ce week-end, même s'il a été devancé d'un souffle par Piastri en Q3. Norris n'a pas tardé à reprendre l'avantage et, s'il n'a pu jouer la victoire au-delà du premier virage, il était nettement plus rapide que son coéquipier en course.

Oscar Piastri

Note : 8

Oscar Piastri est le premier à l'admettre, ce n'était pas sa meilleure course. Les 17 secondes d'écart avec Norris sous le drapeau à damier le montrent. Cependant, se placer en première ligne à Suzuka en tant que rookie, il fallait le faire !

Charles Leclerc

Note : 9

Tout le week-end, Charles Leclerc a été un cran au-dessus de Sainz chez Ferrari, et vu l'avantage des McLaren en performance pure, cette quatrième place est plus que satisfaisante. Il a notamment réalisé un très beau dépassement sur Russell par l'extérieur dans le premier enchaînement.

Lewis Hamilton

Note : 7

Lewis Hamilton a pris l'avantage sur Russell sur un tour, mais en course, les Mercedes faisaient jeu égal et ont commencé à s'écharper, si bien que la marque à l'étoile a préféré faire diverger les stratégies. La défense rugueuse de Hamilton à Spoon était acceptable mais à la limite de la légalité compte tenu des règles suggérant que la voiture attaquant par l'extérieur doit être devant à la corde pour avoir le droit qu'on lui laisse de la place, et Russell n'en était pas loin ; face à un coéquipier, le vétéran anglais aurait pu se montrer plus conciliant. Sa sortie de piste à Degner lui vaut un point en moins.

Lewis Hamilton et George Russell

Carlos Sainz

Note : 7

Carlos Sainz en a conscience, les trois dixièmes de déficit sur Leclerc en qualifications et les deux places sur la grille perdues en conséquence lui ont coûté cher. La stratégie perfectible de Ferrari également, puisque la Scuderia n'a pas couvert le risque d'undercut de Hamilton, faisant perdre le top 5 à l'Ibère.

George Russell

Note : 8

George Russell est le seul pilote à avoir mené une stratégie à un arrêt, et compte tenu de la dégradation des pneus, elle n'était probablement pas optimale ; dans ce contexte, le jeune Britannique s'en est bien tiré en jouant le top 5 jusqu'au bout.

Fernando Alonso

Note : 7

Il est toujours difficile d'évaluer les performances de Fernando Alonso en l'absence de seconde monoplace permettant une réelle comparaison. Devancé par Tsunoda en qualifications, le double Champion du monde semble avoir tiré son épingle du jeu le dimanche en étant le "meilleur des autres", malgré un premier arrêt trop tôt à son goût.

Esteban Ocon

Note : 7

Esteban Ocon a mal évalué la position de ses rivaux au départ, prenant Bottas en sandwich avec Albon. Il a été contraint de rentrer au stand dès le premier tour et de mener ce qui était effectivement un stratégie à un arrêt avec toutefois deux relais en pneus durs. Il aurait probablement fini dixième s'il n'avait pas laissé passer Gasly, ce qui lui a permis de récupérer cette position à la fin de la course.

Pierre Gasly

Note : 7

Pierre Gasly a devancé l'Alpine d'Ocon en qualifications et a ensuite mené une course solide malgré un mauvais départ. On peut comprendre qu'il se soit senti floué par la consigne de rendre la neuvième place à son coéquipier compte tenu du fait qu'il avait de bonnes chances de l'acquérir quoi qu'il arrive, mais Enstone a appliqué sa règle à la lettre.

Pierre Gasly (Alpine) devant son coéquipier Esteban Ocon

Liam Lawson

Note : 8

Nouveau week-end d'intérim pour Liam Lawson et nouvelle performance plus que convaincante. Le débutant n'a pas démérité en qualifications, puisqu'il s'est hissé à la quatrième place en Q1 (de manière certes peu représentative vis-à-vis des pilotes restés au stand en fin de séance) avant de passer à un souffle de la qualification pour la Q3, même si Tsunoda était trois dixièmes plus rapide. C'est bien le rookie néo-zélandais qui a remporté la bataille que se sont livrée les deux AlphaTauri en course, mais il a fini 11e, à 22 secondes du top 10.

Yuki Tsunoda

Note : 7

Particulièrement brillant avec la septième place en Q2 et la neuvième en Q3, Yuki Tsunoda n'est pas parvenu à concrétiser par un top 10 en course, avec la sélection pneumatique défavorable des AlphaTauri. La 12e place est malgré tout encourageante pour la petite Scuderia.

Zhou Guanyu

Note : 6

Plus lent en Q1, Zhou Guanyu a su rebondir en course, bien qu'ayant reçu des débris de l'accrochage du départ et été contraint de rentrer au stand au premier tour. Il est toutefois parvenu à prendre le meilleur sur les Haas.

Nico Hülkenberg

Note : 5

La stratégie à trois arrêts de Nico Hülkenberg, adoptée compte tenu de la dégradation des pneus de la Haas, n'a pas porté ses fruits.

Nico Hülkenberg (Haas) devant Lance Stroll (Aston Martin)

Kevin Magnussen

Note : 7

Kevin Magnussen a le mérite de s'être qualifié en Q2, et il aurait sûrement pu signer un meilleur résultat s'il n'avait pas été accroché par Pérez quand il était 12e.

Alexander Albon

Note : 6

Alexander Albon était tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment lors de l'incident du départ. Il n'avait pourtant pas démérité en qualifications, avec la 13e place.

Logan Sargeant

Note : 3

Logan Sargeant n'est pas passé loin du bonnêt d'âne, avec un accident qui a mis fin à ses qualifications avant le moindre chrono au compteur et un accrochage provoqué avec Valtteri Bottas en course. L'Américain s'enfonce peu à peu, ses multiples sorties de piste l'obligeant à rouler avec d'anciennes spécifications des pièces.

Lance Stroll

Note : 4

Éliminé en Q1, Lance Stroll a été contraint à l'abandon par une défaillance de son aileron arrière, alors qu'il tenait à peu près le rythme d'Alonso – tout en étant loin derrière dès le premier tour.

Valtteri Bottas

Note : 6

Seizième des qualifications avec trois dixièmes et demi d'avance sur Zhou, Valtteri Bottas n'a lui aussi pas pu défendre ses chances, pris en sandwich entre Ocon et Albon au départ avant d'être percuté par Sargeant quelques tours plus tard.

Le carambolage d'Esteban Ocon, Valtteri Bottas et Alexander Albon au départ