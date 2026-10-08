Martín peut-il être titré avec une seule victoire ? "Je signerais tout de suite"

Jorge Martín et Marc Márquez se sont échangé la première place du championnat récemment et le pilote Aprilia aborde le GP d'Indonésie avec deux points d'avance sur son compatriote. Il a désormais passé plus de 100 jours en tête du championnat, dont une semaine à égalité avec Márquez, qui le chasse sans parvenir à le doubler.

Le pilote Ducati a pourtant réalisé cinq doublés sprint-course lors des neuf derniers Grands Prix. Mais Martín ne fléchit pas face aux coups portés par Márquez. "Si une chose me caractérise, c'est que je n'abandonne jamais et que je vais donner le maximum pour être dans la lutte jusqu'au bout", a déclaré Martín. "Si cela suffit pour gagner le championnat, ce sera parfait, et sinon nous réessayerons l'année prochaine."

Martín ne compte qu'une seule victoire en course principale cette année, au Mans, alors qu'il a gagné quatre sprints. En 2024, il a été titré en gagnant sept sprints, autant que Pecco Bagnaia, mais en s'imposant seulement trois fois le dimanche, contre 11 pour l'Italien. L'Espagnol ne cherche pas particulièrement à faire primer la constance sur la performance, mais il se réjouirait d'un titre sans nouveau succès sur l'Aprilia.

"Je signerais tout de suite pour être champion avec une seule victoire. On ne sait pas, tout peut arriver, mille choses peuvent se produire, c'est une piste très exigeante et un moteur peut casser, par exemple. Être champion avec une seule victoire, c'est possible, mais avec la confiance et la vitesse que j'ai en ce moment, je pense que la victoire viendra."

Jorge Martín et Marc Márquez sont devenus les principaux prétendants au titre mondial. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Jorge Martín aborde ainsi le GP d'Indonésie, qu'il a remporté l'année de son titre, avec une certaine confiance : "J'arrive en forme, je me suis très bien remis du week-end au Japon. Mais il fait très chaud ici, il faut voir comment le corps et la moto vont réagir à cette température."

Mandalika est considéré comme un circuit taillé pour l'Aprilia et Martín apprécie le tracé. Il y voit une chance de remporter les deux courses, sans en faire une nécessité dans la lutte pour le titre.

"Ce n'est pas du tout mon objectif, je cherche toujours à tirer le maximum d'un week-end, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Pour atteindre ces 37 points, il faut réussir beaucoup de choses : bien faire fonctionner les pneus, avoir de bons réglages, et nos rivaux sont toujours forts. Chez Ducati Team, ils ne sont pas bêtes et ils auront sûrement fait quelque chose pour que les pneus fonctionnent bien."

Le nouveau format, plus exigeant

Jorge Martín a également évoqué le nouveau format des week-ends, un changement qui divise le plateau, entre ceux qui le voient d'un bon œil et ceux qui le considèrent comme trop stressant.

"Il est logique qu'il y ait plusieurs opinions, chacun a ses propres critères", a commenté Martín. "Personnellement, je pense que ce sera dur et exigeant pour les pilotes, mais nous ne pouvons rien y faire. Je peux seulement me concentrer sur ce que je peux contrôler, c'est-à-dire piloter et essayer de faire de mon mieux avec le nouveau format."

"Je trouve que l'actuel est très bien, très complet. Il est clair qu'ils cherchent à attirer plus de supporters, et il est possible qu'ils y parviennent, mais pour les pilotes, il y aura plus de risques et ce sera donc plus dur. On verra comment ça sera géré."

"Globalement, l'avis des pilotes devrait compter. Les équipes ont fait une bonne proposition, elle a été acceptée et mise en place. Mais je pense faire partie du groupe de ceux qui estiment que les pilotes devraient être unis. Sans nous, tout cela ne serait pas possible, et la moindre des choses aurait été de nous informer avant de rendre officiel un changement aussi important."