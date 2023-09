Comment McLaren a transformé le concept de sa MCL60

Lorsque McLaren a présenté sa MCL60 en début d'année, l'optimisme n'était pas au rendez-vous. Le patron de l'équipe, Andrea Stella, déclarait ainsi ouvertement que l'équipe n'était "pas entièrement satisfaite de ce qu’est la voiture de lancement", parce qu'elle savait avoir raté quelques idées de conception essentielles lors de la mise au point de l'ensemble.

"Il y a des domaines dont nous n'avons pris conscience qu'un peu tard dans le développement, [sur] des directions vraiment fortes", étayait-il ainsi.

Les orientations en question sont apparues au cours de ce qui a été une résurgence impressionnante pour l'équipe, qui a obtenu un double podium au Grand Prix du Japon le week-end dernier. Avant la course de Suzuka, et dans le sillage d’une évolution majeure à Singapour, Stella a donné un aperçu fascinant des domaines clés du changement de conception.

Voici un résumé de ses explications.

Circulation de l’air sur l’aileron avant

Le développement de l'aileron avant de la McLaren MCL60

McLaren a rejoint d'autres équipes dans la recherche d'une conception d'aileron avant qui offre autant d'effet d'extraction de l’air vers l’extérieur que possible. Cet objectif a été atteint grâce à une meilleure gestion des espaces entre les flaps et le bord d'extrémité, ainsi qu'à la forme de chaque profil aérodynamique sur l'ensemble.

Comme l'a expliqué Stella, les voitures actuelles ne sont pas en mesure de produire autant d'outwash (circulation vers l’extérieur) que la génération précédente, mais il est toujours très utile de faire ce que l'on peut.

"Même si cette génération de voitures réduit intrinsèquement les projections d'eau par rapport à la génération précédente, toutes les équipes essaient de poursuivre cet objectif", a-t-il déclaré. "Chaque petite amélioration gagnée permet d'obtenir de meilleures caractéristiques, en particulier dans les virages à vitesse moyenne ou faible."

Des pontons plus larges avec des "toboggans à eau"

Le développement des pontons de la McLaren MCL60

Alors que McLaren avait déjà opté pour une solution de downwash type Red Bull pour ses déflecteurs en 2022, l’équipe a poussé les choses beaucoup plus loin cette année.

Deux concepts génériques ont été poursuivis dans cette zone de la voiture : rendre les pontons aussi larges que possible avec un grand dégagement, et ensuite maximiser ce qui est devenu connu sous le nom de "waterslide", le toboggan à eau.

"La largeur de la voiture est très visible", commente Stella. "Nous essayons de créer une voie claire pour dynamiser le flux d'air." L'objectif est double : les pontons larges et la coupe agressive du plancher aident à interagir avec le sol pour augmenter la force d'appui, tandis que les formes creusées consitituées aident à canaliser l'air pour mieux faire fonctionner le diffuseur. "Ce n'est pas la chose la plus simple à faire", note Stella.

Pour favoriser l'agressivité de la carrosserie dans cette zone, McLaren a modifié le système de refroidissement interne des pontons (y compris le radiateur et la tuyauterie) dans le cadre de l’évolution introduite au GP d'Autriche.

Le retour de l'ailette de bordure du plancher

Le développement du plancher de la McLaren MCL60

La clé du succès des voitures à effet de sol réside dans la conception du plancher, car celui-ci offre beaucoup d'appui lorsqu'il est bien conçu. C'est la partie des voitures sur laquelle les équipes sont très discrètes – et ce n'est pas surprenant, car cela demande beaucoup de travail. Comme le dit Stella, "le travail détaillé sous la voiture est l'un des plus sophistiqués et, d'un point de vue technique, l'un des plus fascinants que j'aie jamais vus."

Pour toujours plus améliorer les performances au sol depuis le GP de Singapour, McLaren a réintroduit l'ailette de bordure, un élément qui avait d'abord été essayé au début de l'année 2022 avant d’être abandonné.

"Cela boucle un peu la boucle, car en 2022, notre voiture de shakedown avait ce type d'aileron, qui a été adopté par certains concurrents", resitue Stella. "Nous nous sommes alors rendu compte que nous devions l'enlever pendant un certain temps, et nous avons donc placé le patin sous la voiture. Ensuite, il est apparu clairement que d'autres voitures avaient déjà enlevé le patin au début de la saison, et nous avons donc changé nous aussi. Cette partie de la voiture offre beaucoup de performance."

Les changements de réglementation apportés par la FIA pour 2023 ont obligé les équipes à repenser la façon dont elles traitaient plusieurs aspects de la conception de leur plancher, dont l'un était l’ailette de bordure et la solution de "patin à glace" qui avait été développée dans le cadre légal en 2022.

En conséquence de la nouvelle réglementation, d'autres paramètres ont également dû être considérés, notamment la hauteur de caisse, ce qui semble avoir créé un compromis entre les avantages des solutions de patins et l'utilisation d'une ailette allongée. L'amélioration des performances du plancher implique souvent des modifications dans d'autres domaines. Lors du GP de Singapour, McLaren a également apporté des changements au carénage de la biellette arrière et aux ailettes des conduits de frein, car il était nécessaire d'injecter de l'énergie dans le flux d'air à cet endroit. Comme le dit Stella, "il a fallu travailler là parce que le plancher, avec notre vis d'écoulement, n'était pas très heureux. Il était fatigué, nous avons donc dû modifier le profilage avec des pièces ici."

Efficacité du beam wing

Les rivaux de Red Bull ayant compris que le DRS de la RB19 est si efficace en raison de l'équilibre de la traînée entre l'aileron principal et le beam wing, McLaren s'est également engagé dans cette voie.

Depuis le Grand Prix de Belgique, McLaren a commencé à réduire la traînée de son aileron arrière dans l'espoir de renforcer l'effet du DRS. "Nous nous efforçons de créer les bons arrangements de beam wing, afin d'obtenir le bon niveau de traînée sans avoir à réduire trop fortement la taille de l'aile supérieure", a-t-il déclaré. "Le beam wing [au Japon] est relativement délesté par rapport à certains de ceux que nous avions adoptés en début de saison."

De l'espoir pour tout le plateau

Les changements de concept sur la McLaren sont fascinants et ont servi à donner aux rivaux l'espoir qu'ils peuvent eux aussi faire un changement.

Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'ils sont aussi la preuve que si l'on craignait que la génération actuelle de voitures n'offre pas beaucoup de possibilités d'innovation en matière de design, cette crainte a fortement été dissipée.

Lorsqu'on lui demande s'il est surpris de constater que les idées individuelles sont finalement si nombreuses, Stella répond : "Je pense que tout le monde a été surpris de voir à quel point le design était innovant. Je pense que tout le monde a été surpris par l'ampleur des possibilités de développement offertes par cette génération de voitures. Mais je m'attends à ce que cela continue."

