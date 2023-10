Les Haas et les Aston Martin partiront des stands à Austin

Attendu avec une impatience certaine par l'écurie Haas F1, l'important package d'évolutions introduit au Grand Prix des États-Unis 2023 a pour le moment toutes les caractéristiques du pétard mouillé.

En effet, si ces pièces révisées ont fait rentrer la structure américaine dans le rang sur le plan technique, puisqu'elle était la dernière à ne pas avoir adopté le concept de la "rampe" pour la partie supérieure de ses pontons, elles n'ont du propre aveu de Günther Steiner, le directeur de l'équipe, "pas donné les résultats escomptés".

Le son de cloche n'était pas différent pour les pilotes, Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen, même si la particularité du format sprint, qui n'offre qu'une seule séance d'essais libres pour régler la monoplace, a été mise en avant comme circonstance aggravante. Il faut aussi rappeler que parfois, ces deux dernières saisons, des écuries ont introduit des packages importants sans en tirer immédiatement la quintessence, faute de les connaître suffisamment.

Aussi, Haas a décidé, après avoir constaté que ses problèmes de pneus n'avaient pas été particulièrement réglés lors du sprint de ce samedi, d'effectuer d'importantes modifications sur les réglages de ses deux VF-23, afin de mieux les explorer. La conséquence, c'est évidemment une infraction aux règles du parc fermé et donc un départ depuis la voie des stands ; Magnussen était initialement qualifié 14e et Hülkenberg 16e.

Alonso revient à la configuration du Qatar

Les monoplaces américaines ne seront pas les seules dans les stands puisqu'elles seront accompagnées des deux Aston Martin AMR23 de Fernando Alonso et Lance Stroll, respectivement qualifiés 17e et 19e. La double élimination en Q1 vendredi, une première cette saison pour l'équipe dirigée par Mike Krack, a incité les troupes de Silverstone à profiter de l'épreuve longue pour revoir sa copie et effectuer une véritable comparaison.

Ainsi, Alonso montera dans une F1 alignée sur la spécification du GP du Qatar (où il a terminé sixième), alors que Stroll disposera de son côté de la dernière version avec des réglages modifiés pour être optimisés en vue de la course ; tout cela, entre autres, dans le but de pouvoir récolter des données comparatives dans des conditions de course similaires.

La grille officielle n'ayant, à l'heure d'écrire ces lignes, pas encore été publiée, cela devrait signifier que, sauf changement de dernière minute, Daniel Ricciardo partira 14e, Alexander Albon 15e et Logan Sargeant 16e sur la grille de la course de ce dimanche, que vous pourrez suivre en direct commenté sur Motorsport.com à partir de 21h. En théorie, dans les stands, l'ordre des quatre voitures devrait être celui de la grille, à savoir Magnussen, Hülkenberg, Alonso et enfin Stroll.