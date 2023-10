Alonso : Aston Martin n'a plus qu'à faire des tests pour 2024

Surprise à Austin : les Aston Martin ont vu leurs qualifications s'achever dès la Q1 au Grand Prix des États-Unis, réalisant leur pire résultat d'ensemble depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022 (Sebastian Vettel 18e, Lance Stroll 20e). Sur le Circuit des Amériques, après une unique séance d'essais libres perturbée par un problème de freins pour le Canadien, ce dernier n'a pu faire mieux que 19e, à trois dixièmes de son coéquipier Fernando Alonso, 17e. Qu'il est loin, le temps où l'Ibère jouait la pole position, en début de saison !

Le double Champion du monde estime que le manque de roulage entraîné par le format sprint a coûté cher à une écurie Aston Martin qui a apporté des évolutions à l'AMR23 ce week-end, au niveau du plancher et du capot moteur. "On devrait reprendre cette journée de zéro à partir de ce matin", lâche Alonso.

"On a eu cette séance horrible : Lance n'a fait aucun tour [compétitif] ; je n'ai fait que six ou sept tours de qualité avec le nouveau package. Trop d'inconnues quant à l'exploitation du package et de la nouvelle voiture. Alors je crois que l'on a abordé les qualifications un peu à l'aveugle, et on voit le résultat. On ne peut rien y faire maintenant. On utilise aussi ce week-end comme test pour l'an prochain, même si c'est douloureux. On verra ce qu'on pourra apprendre lors des séances restantes."

Fernando Alonso (Aston Martin)

Ce n'est que pour 55 millièmes de seconde que la Q2 a échappé à Alonso, mais l'Ibère pouvait difficilement faire mieux compte tenu des obstacles qui se sont dressés devant lui, estime-t-il : "C'était le maximum. Le tour n'était pas idéal – surtout le tour de sortie des stands, où le trafic a été très mal géré. J'ai franchi la ligne à une seconde de la limite, alors j'ai commencé le tour trop près des voitures de devant. Ça n'a pas aidé, mais le tour paraissait correct. Le rythme n'était peut-être pas suffisamment bon pour être en Q2. On verra demain si on peut faire un bon sprint, car la course de dimanche est désormais fortement compromise".

Quant à Stroll, malgré sa déconvenue des essais libres, il est relativement satisfait de sa performance personnelle. "Ça n'avait pas l'air d'une mauvaise séance. J'avais l'impression de bien me débrouiller dans la voiture. Même sans avoir roulé en EL1, je pense avoir très vite pris la voiture en main. Mais on n'était simplement pas assez rapides. J'espérais mieux", conclut-il.

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du GP des États-Unis F1 2023