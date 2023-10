Leclerc en pole malgré "quelques erreurs ici ou là"

Charles Leclerc a signé à Austin la 21e pole position de sa carrière, sa troisième cette saison, pour un Grand Prix des États-Unis qui sera son 100e sous les couleurs de Ferrari. En verve tout au long de la journée, le Monégasque s'est montré le plus rapide et a également profité du tour logiquement annulé de Max Verstappen, qui avait coupé la ligne de chronométrage avec cinq millièmes d'avance.

"Je pense que l'équipe a fait un excellent travail", se réjouit celui qui court encore après une victoire en 2023. "On sait que lors d'un week-end sprint, il est plus important que jamais de faire des EL1 propres. C'est ce qu'on a fait. On a commencé avec une base solide grâce au travail effectué par les gars pour préparer le week-end, avec une voiture qui se comportait immédiatement bien."

"Je me sentais bien dans mon tour, j'étais satisfait tout au long des qualifications. Le dernier tour en Q3, il y a eu quelques erreurs ici ou là, mais je pense que ce n'était simple pour personne. Alors je suis vraiment heureux de partir en pole position dimanche."

Avec à ses côtés Lando Norris en première ligne, et un Max Verstappen relégué au sixième rang, Charles Leclerc peut nourrir des ambitions mais sait aussi que le premier virage du Circuit des Amériques réserve parfois de bien mauvaises surprises au poleman...

"Le premier virage est toujours compliqué ici", admet-il. "Mais en même temps, c'est toujours bien de partir devant plutôt que derrière. Je suis vraiment content et j'adore ce circuit. J'adore l'ambiance qu'il y a autour du circuit, c'est génial d'être ici."

Difficile, à ce stade, d'avoir des certitudes, à la veille d'une journée de samedi qui sera intégralement consacrée au sprint mais qui jouera un rôle stratégique dans la gestion de l'allocation pneumatique pour la suite du week-end. Un défi que tient à rappeler Frédéric Vasseur, patron certes heureux de la Scuderia mais aussi méfiant en l'absence de véritable référence sur les longs relais.

"Je crois que les plus longs relais qui ont été faits sont de quatre ou cinq tours, donc ce n'est pas vraiment représentatif pour la course de dimanche", prévient le Français au micro de Canal+. "La meilleure préparation pour dimanche, ce sera certainement le sprint de samedi. Ce sera à nous de savoir quel type de pneus on choisit pour le sprint : est-ce que c'est une préparation pour la course ou pas ? Je pense que c'est bien pour l'équipe, ça arrive au bon moment, ça arrive dans notre bagarre avec Mercedes, et c'est important pour nous."