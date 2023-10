Soupe à la grimace chez Haas après l'introduction des évolutions

Le Grand Prix des États-Unis 2023 marque le moment où Haas, dernière écurie à ne pas avoir emprunté cette voie technique jusqu'ici, a finalement rejoint le rang des structures ayant adopté pour les pontons le concept de la rampe, qui dirige vers l'arrière du plancher le flux d'air qui passe sur le dessus.

L'objectif affiché par l'équipe avec cet ensemble de nouveautés – révision du plancher, du capot moteur, de l'entrée des pontons, des pontons eux-mêmes ou encore des ouïes de refroidissement – est à la fois de tenter de trouver une solution au problème d'équilibre aérodynamique qui exagère l'usure des pneus de la VF-23 mais également de préparer 2024 sur les meilleures bases.

Lire aussi : Formule 1 Comment Haas a totalement renouvelé sa F1 2023

Toutefois, après le sprint de ce samedi au Circuit des Amériques, on ne peut pas dire que les pilotes aient assisté à un miracle. Kevin Magnussen a ainsi terminé au 18e rang, après une bataille de chiffonniers avec Zhou Guanyu. Et pour le Danois, la situation n'a pas vraiment été différente de d'habitude.

"Honnêtement, la situation ne semblait pas très bonne", a-t-il lancé ce samedi soir à Austin. "Mais nous allons enquêter et voir ce que nous en pensons. C'est frustrant. [Les difficultés avec les pneus] semblaient un peu similaires... Ce n'était pas un super sprint."

"Le rythme a beaucoup chuté... J'ai pris un bon départ et fait un bon premier tour, puis je suis resté dans cette position pendant quelques tours avant que le cycle bien connu consistant à se faire doubler et à voir les pneus lâcher ne commence."

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg a terminé 15e, en profitant de l'abandon de Lance Stroll sur problèmes de freins. L'Allemand met de son côté l'accent sur les limitations liées au format sprint qui n'offre qu'une séance d'essais libres d'une heure avant les qualifications et les courses. Toutefois, son opinion sur le package est également empreinte d'une certaine déception.

"Au premier coup d'œil, il n'y a évidemment pas eu de transformation, malheureusement. Mais ça donne l'impression que c'était la première vraie séance, avec cette voiture, avec ce package. Les EL1 sont évidemment très compacts, très condensés, beaucoup de choses se passent, des différents pneus, des charges de carburant différentes, etc., etc., et [ensuite] deux qualifs, donc on n'a presque pas roulé."

"Il y a plus à explorer, plus à débloquer, et probablement aussi des réglages à réajuster un peu plus. Mais nous avons besoin de temps, de temps de piste, et ça n'a pas été le cas pour l'instant. Mais on s'attendait à ce qu'il soit difficile d'apporter des modifications d'une telle ampleur et de faire mouche du premier coup."

Lire aussi : Formule 1 Haas a dû louer un atelier au Texas pour monter ses évolutions

En ce qui concerne la dégradation des pneus, il a ajouté : "Ce n'est pas comme si je rattrapais les autres à la fin. Je pense donc que la dégradation était la même ou peut-être pire que celle des autres."

Le patron de l'équipe, Günther Steiner, a déclaré : "Nous avons encore du travail à faire, mais nous ne sommes pas très satisfaits de ce qui s'est passé... Nous avons trouvé quelques éléments et nous sommes allés dans la mauvaise direction."

"Mais il est difficile de tirer des conclusions après une séance d'essais, deux séances de qualifications et une course courte. Pour l'instant, nous devons en découvrir davantage, car les améliorations n'ont pas donné les résultats escomptés."

Avec Mandy Curi et Matt Kew