Dépassements hors piste : Norris veut des sanctions plus dures

Depuis plusieurs saisons, la sanction standard pour les infractions impliquant les limites de piste, et notamment les cas de dépassements où le pilote met les quatre roues au-delà de la ligne blanche et en tire un avantage, est de 5 secondes. Cette pénalité est soit purgée au stand, soit ajoutée au temps de course.

Or, pour Lando Norris, il s'agit d'une sanction trop peu dissuasive. Ce samedi, lors du sprint du GP des États-Unis, George Russell a été pénalisé de cinq secondes pour un dépassement effectué hors piste sur son équipier chez McLaren, Oscar Piastri. Le pilote au numéro 4 estime que c'est une situation "flagrante" où son compatriote a préféré écoper de cette sanction plutôt que de respecter le règlement et/ou de rendre la position.

Norris a expliqué que les pilotes avaient essayé de faire passer le message à la FIA, mais que jusqu'ici, cela n'avait pas été suivi d'effets. "Ce que je trouve un peu idiot, c'est que ces choses ont été évoquées à maintes reprises lors des briefings de pilotes."

"C'est un point que nous soulevons à chaque fois et c'est un point que George a lui-même soulevé à Barcelone, où vous pouvez vous engager sur l'extérieur dans le virage 1 et, en en faisant un peu trop, vous pouvez dépasser deux voitures et aller [dans l'échappatoire]."

"Tout comme nous avons vu les gens le faire aussi en Russie, aux virages 1 et 2. C'est une chose à laquelle vous pouvez facilement vous préparer. Et je suis presque sûr que nous sommes arrivés à la conclusion que des gens allaient le faire exprès."

"Nous avons discuté de ce point précis. Et nous avons discuté du fait que c'était facilement faisable. Si vous êtes plus rapide, vous pouvez dépasser quelqu'un et vous pouvez facilement gagner cinq secondes. Comme à Monaco, par exemple, si vous coupez la chicane. Ils [la FIA] ont dit : 'OK, nous allons faire quelque chose, il faudra donc rendre la position', mais maintenant ils ont créé un précédent qui fait qu'on n'a même plus besoin de le faire."

"Je pense donc qu'il y a encore une fois un manque de cohérence, ce qui me surprend un peu. Il semblait y avoir une ligne directrice assez claire sur ce qu'ils allaient faire lorsqu'une telle chose se produisait. Mais manifestement pas...."

Pour Norris, la solution est simple : il faut demander à ce que la position soit rendue, et si ce n'est pas le cas, durcir la pénalité infligée. "Si c'est de votre faute, rendez [la position]. Vous avez pris le risque de le faire, vous vous êtes engagé dans cette voie, vous devez immédiatement la rendre de vous-mêmes."

"Les sanctions doivent être plus sévères en général. Les gens s'en sortent trop facilement. Vous savez que si vous bloquez des gens en qualifications, c'est trois positions, mais personne ne s'en préoccupe vraiment. Si vous avez une voiture assez rapide, vous ne vous souciez pas de ces trois positions."

"Je pense simplement que les pénalités en général doivent être plus sévères et que cela incitera les gens à ne pas le faire. Quand vous avez trois positions et une pénalité de cinq secondes comme aujourd'hui, cela ne vous arrête pas."

