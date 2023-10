Comment Haas a totalement renouvelé sa F1 2023

Comme prévu, le ponton, le capot moteur et le plancher de la VF-23 ont tous été fortement révisés dans le cadre du package apporté par Haas, le tout afin de les aligner sur les concepts aérodynamiques vers lesquels le reste de la grille a désormais largement convergé.

Cependant, étant donné que l'équipe américaine ne dispose pas d'une toile vierge avec laquelle travailler, certaines des décisions prises dans le cadre de son package d'évolutions ne semblent pas parfaites, car elles ont dû être introduites autour des structures existantes.

Toutefois, si l'équipe décide d'emprunter cette voie à l'avenir, ces idées pourraient lui permettre de réaliser d'autres avancées lorsqu'elle sera en mesure de mieux optimiser son package en partant d'une feuille blanche.

La caractéristique la plus remarquable à cet égard est la cloque qui est maintenant apparente en raison de la découpe beaucoup plus importante de la carrosserie sous le ponton. Cette cloque recouvre la SIS (ou structure d'impact latérale) inférieure qui, comme chez Ferrari, est placée plus haut sur le châssis que chez certaines de ses concurrentes.

Plutôt que de la placer en hauteur, ces dernières ont abaissé la SIS aussi bas que le permet le règlement et l'ont logée dans une section alvéolée du plancher.

La version B de la Haas VF-23.

La taille et la forme de l'entrée d'air ont également été modifiées, afin de s'adapter à la fois à la découpe inférieure plus importante et à la largeur supplémentaire de la section supérieure du ponton. Pour ce faire, Haas a suivi la même méthodologie que Red Bull, à savoir que la lèvre inférieure de l'entrée d'air se trouve beaucoup plus en avant que la lèvre supérieure.

Par ailleurs, comme nous l'avons déjà largement évoqué, la carrosserie de l'arrière du ponton a été remplacée par une rampe qui s'affine jusqu'à rejoindre le plancher, au lieu du porte-à-faux de la version prédécente.

Le système de refroidissement a également été revu, l'accent étant mis sur l'épaulement du capot moteur. Les ouïes de refroidissement ont été déplacées dans cette zone, après avoir longtemps été situées dans la dépression en forme de baignoire au sommet du ponton.

Le bord du plancher est désormais similaire à celui de la plupart des concurrents, avec une section verticale beaucoup plus large dans la partie avant de l'ailette de bord, tandis qu'un certain nombre de stries sont désormais utilisées dans la partie enroulée afin d'aider à mieux gérer le flux dans cette section.

La partie arrière de l'ailette crée une queue le long du bord du plancher qui s'amincit, ce qui est une autre caractéristique que nous avons vue chez ses rivaux.

