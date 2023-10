Haas avec une livrée spéciale au GP des États-Unis

L'épreuve du Circuit des Amériques à Austin verra Haas faire dans la nouveauté, à plus d'un titre. D'abord, sur le plan technique, le Grand Prix des États-Unis 2023 de Formule 1 verra l'introduction par la structure d'un très important package de nouveautés. Ensuite il sera l'occasion pour elle de rendre hommage à ses racines avec une livrée mettant l'accent sur son origine américaine.

Sur ce dernier point, la livrée aura pour thème "Stars & Stripes" (littéralement "étoile & bandes"), une référence directe à l'un des surnoms du drapeau américain, avec ses étoiles blanches sur fond bleu symbolisant chacun des États formant actuellement le pays et ses bandes rouges et blanches représentant les 13 États fondateurs des États-Unis d'Amérique. Des références au drapeau seront ainsi disséminées sur la VF-23, notamment sur les pontons ou encore sur les côtés du châssis.

Rendu informatique de la livrée spéciale de Haas à Austin.

Mais ça ne sera pas la seule référence patriotique puisque l'équipe adoptera, pour ce week-end au Texas, le slogan "We The People", qui sera par ailleurs inscrit sur la monoplace elle-même. Il s'agit là tout simplement d'une reprise des premiers mots de la Constitution américaine adoptée en 1787, "We, the People of the United States" (soit "Nous, Peuple des États-Unis" en français).

D'autres ajouts seront faits pour célébrer l'anniversaire de l'annonce du partenariat avec MoneyGram ou encore pour mettre en avant l'œuvre caritative "Starlight Children's Fondation", qui vise à apporter du bonheur aux enfants gravement malades et à leurs familles.

Sur le plan technique, Haas va modifier son concept aéro pour abandonner la fameuse "baignoire" et rejoindre le rang, désormais composé des dix équipes de la grille, des écuries ayant fait le choix de la "rampe". Cela passera par la révision du plancher, du capot moteur, de l'entrée des pontons, des pontons eux-mêmes ou encore des ouïes de refroidissement. Le but sera tout à la fois d'améliorer les performances de la voiture à court terme mais également d'emmagasiner des données pour l'an prochain.