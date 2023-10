Oliver Bearman va piloter la Haas à deux Grands Prix

Oliver Bearman va avoir l'opportunité de faire ses premiers tours de roue en Formule 1 en cette fin d'année. L'Anglais de 18 ans est probablement le pilote le plus prometteur de la Ferrari Driver Academy, lui qui a remporté les championnats allemand et italien de Formule 4 avant de prendre la troisième place de FIA F3 en tant que rookie. Cette année, il s'illustre à l'échelon supérieur qu'est la Formule 2, avec quatre victoires à son actif dont trois en course principale – personne ne fait mieux sans grille inversée.

Course Principale à Monza : Bearman triomphe dans une course marquée par les incidents

Bearman va ainsi profiter des liens étroits entre Ferrari et Haas et de la règle imposant aux écuries d'engager un rookie (deux Grands Prix d'expérience ou moins) dans chaque monoplace au moins une fois dans l'année en week-end de course : il sera en piste à Mexico et à Abu Dhabi, sans que Haas ne précise qui de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen sera remplacé à quel moment. Afin de s'y préparer, Bearman sera en immersion chez Haas au Grand Prix du Qatar, tout au long du week-end.

"Je suis ravi de rejoindre MoneyGram Haas F1 Team pour rouler au Mexique et à Abu Dhabi", se réjouit Bearman. "Atteindre la Formule 1 est mon rêve depuis mes débuts en karting, alors piloter une monoplace pour la première fois cette année est vraiment spécial. Je suis reconnaissant envers l'équipe, et évidemment Ferrari, de m'avoir donné cette opportunité. Je travaille dur pour m'assurer d'être prêt à soutenir l'équipe du mieux possible à ces deux occasions."

"Nous sommes très heureux de donner à Oliver Bearman ces essais au Mexique et à Abu Dhabi", déclare Günther Steiner, directeur d'équipe. "Il a réalisé une première saison extraordinaire en Formule 2, ses quatre victoires en témoignent. Puisqu'il fait partie de la Ferrari Driver Academy, nous savons que sa préparation pour ces week-ends sera excellente. Nous sommes impatients d'accueillir Oliver dans l'équipe et de lui faire piloter la VF-23."

Le point sur le roulage obligatoire des jeunes pilotes en Grand Prix