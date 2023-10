Hamilton et Leclerc disqualifiés du GP des États-Unis

La décision est tombée à Austin. Placés sous enquête des commissaires deux heures après l'arrivée du Grand Prix des États-Unis, à l'issue des traditionnelles vérifications techniques menées après chaque course, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont été disqualifiés. Les deux pilotes risquaient cette sanction, prévue lorsqu'une monoplace est jugée non conforme.

Il a été établi que les patins en question "n'étaient pas conformes à l'Article 3.5.9 du Règlement Technique", qui encadre l'usure autorisée de la manière suivante : "L'épaisseur de l'ensemble de la planche, mesurée normalement à la surface inférieure, doit être de 10 mm [plus ou moins] 0,2 mm et doit être uniforme lorsqu'elle est neuve. Une épaisseur minimale de 9 mm sera acceptée en raison de l'usure, et la conformité à cette disposition sera vérifiée à la périphérie des trous désignés".

Après l'épreuve à Austin, l'usure du plancher des monoplaces de Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris et Charles Leclerc a été inspectée. Délégué technique de la FIA, Jo Bauer a communiqué ses constatations concernant l'usure des patins situés sous le plancher de la Mercedes et de la Ferrari, ne laissant pas d'autre choix au panel des commissaires que celui d'appliquer ce que les textes prévoient dans un tel cas de figure. "Les commissaires notent qu'il incombe au concurrent de s'assurer que la voiture est conforme au règlement à tout moment de l'épreuve", peut-on lire dans leur rapport.

Poleman à Austin, Charles Leclerc avait terminé 6e du GP.

En raison du format de course sprint à Austin, les règles du parc fermé sont entrées en vigueur après l'unique séance d'essais libres vendredi. Les équipes étaient donc restreintes dans les modifications qu'elles pouvaient apporter aux réglages. Par ailleurs, les pilotes ont remarqué que le Circuit des Amériques était nettement plus bosselé que les années précédentes, avec des monoplaces notamment perturbées à la corde du virage 1. Reste à savoir dans quelle mesure ces facteurs peuvent avoir joué ou non un rôle dans l'usure du plancher chez Mercedes et Ferrari.

"Au cours de l'audience, l'équipe a reconnu que les mesures effectuées par l'équipe technique de la FIA étaient correctes et a déclaré que l'usure importante des patins était probablement due à la combinaison unique d'une piste bosselée et d'un programme de course sprint qui a réduit au minimum le temps de réglage et de contrôle de la voiture avant la course", précise le rapport pour chacune des deux sanctions, confirmant les hypothèses évoquées.

Après la décision des commissaires, Lewis Hamilton perd donc la deuxième place du Grand Prix et Charles Leclerc la sixième, le Britannique ayant disputé la victoire à Max Verstappen jusque dans les derniers tours tandis que le Monégasque avait signé la pole position.

Les écuries ont la possibilité de faire appel mais pour l'heure, avec cette double disqualification, Lando Norris grimpe au deuxième rang, Carlos Sainz au troisième, Sergio Pérez au quatrième, George Russell au cinquième et Pierre Gasly au sixième. Lance Stroll et Yuki Tsunoda sont désormais septième et huitième, ce qui permet aux deux Williams d'Alexander Albon et Logan Sargeant d'intégrer le top 10. Il s'agit du premier point du pilote américain en 2023.

Le nouveau classement du GP des États-Unis